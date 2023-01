Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le ministre sortant de l’Information, Ziad Makary, a reçu mercredi le secrétaire général du Conseil des Églises du Moyen-Orient et responsable du synode de l’Église catholique, le père Khalil Alwan, et le directeur de la radio et de la télévision « Voix de la Charité», le père Charbel Geagea.

Le père Alwan a indiqué avoir informé le ministre Makary des préparatifs du synode prévu du 12 au 18 février. Un synode auquel participeront des représentants des 7 églises catholiques du Moyen-Orient, aux côtés de délégations des pays arabes et des pays du Golfe.

