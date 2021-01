La situation s’est brusquement dégradée à Tripoli au Nord du Liban après que des bombes artisanales our des grenades ont été jetées sur les hommes des forces de sécurité qui tentent de contrôler la situation.

Les FSI ont ainsi confirmé que des grenades ont été lancées à l’encontre des troupes, faisant 9 blessés dont 3 officiers dans leurs rangs.

للتوضيح: ان القنابل التي أُطلقت على العناصر هي قنابل يدوية حربية وليست صوتية او مولوتوف مما ادى الى اصابة 9 عناصر بينهم 3 ضباط أحدهم اصابته حرجة. Publiée par Lebanese Internal Security Forces sur Mercredi 27 janvier 2021

Pour rappel, un rassemblement Place Abdel Hakim Karamé a dégénéré après que les manifestants ont commencé à lancer des cocktails molotovs et tenté d’incendier le sérail de la ville amenant les unités de l’armée libanaise et des forces de sécurité intérieure à tenter de contrôler la situation via des tirs de grenades lacrymogènes et de balles caoutchoutées.

Les Forces de Sécurité Intérieure demandent, par un communiqué, aux manifestants à se retirer après que plusieurs membres des forces de l’ordre ont été victimes de jets de cocktails molotovs et ont endommagé des véhicules.

Pour l’heure, la Croix Rouge Libanaise indique que 46 personnes ont été blessées et traitées sur place et 6 personnes transférées au sein des hôpitaux locaux.

Pour rappel, l’armée libanaise a indiqué, plus tôt dans la journée, que 31 soldats ont été blessés dans les incidents qui ont eu lieu hier soir à Tripoli au Nord du Liban. 5 personnes soupçonnées d’acte de vandalisme ont également été arrêtées pour dégradation de biens publics et privés.

La Croix Rouge Libanaise a également indiqué que plus d’une dizaine de personnes ont été blessées, dont 9 qui ont été hospitalisées.

D’importants incidents ont eu lieu hier, à l’issue de manifestations contre les mesures de confinement imposées par les autorités libanaises en raison de l’épidémie du COVID19 au Liban et en raison de la crise économique que traverse actuellement le pays des cèdres.