Le groupe de distribution Gray Mackenzie Retail Group (GMRL), opérant des supermarchés et des magasins de proximité au Liban, a annoncé avoir conclu un accord de franchise avec le géant français de la distribution Monoprix. Cet accord prévoit l’ouverture de points de vente Monoprix sur le sol libanais, marquant ainsi le retour de la marque dans le pays, avec le premier magasin prévu pour septembre de cette année dans le quartier Hamra de Beyrouth.

Cette initiative s’inscrit dans un plan d’expansion qui verra l’ouverture d’une nouvelle enseigne chaque année au Liban pour les six années à venir. Historiquement, Monoprix avait fait son entrée sur le marché libanais en 1999, ouvrant son premier magasin à Jnah, Beyrouth, et établissant par la suite des succursales à Achrafieh fin 1999, puis à Verdun et Baabda. Cet élan initial s’est estompé en 2008 lorsque la chaîne a quitté le Liban.

La compagnie libanaise ADMIC avait alors acquis les droits de master franchise de Monoprix, y compris le développement de la marque BHV et de la chaîne Géant au Liban. Cependant, ces opérations furent reprises par TSC, un détaillant koweïtien faisant partie du Sultan Center Group, qui a signé un accord d’achat d’actifs avec ADMIC pour reprendre les opérations de Monoprix et Géant au Liban en 2008. TSC a par la suite quitté le marché local des supermarchés en 2017, et Monoprix, actuellement une entité du groupe Casino français, a été absente jusqu’à ce nouvel accord.

Fondé en 1996, GMRL gère les supermarchés Spinneys, les points de vente discount Happy, ainsi que les magasins de convenance Grab’n Go au Liban. L’intégration de Monoprix à son réseau renforce la position de GMRL comme acteur majeur de la distribution au Liban.