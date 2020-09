Contrairement à ce qu’annoncé hier, le Premier Ministre Mustapha Adib ne se rendra pas ce mercredi au Palais Présidentiel de Baabda, alors que les négociations se poursuivent actuellement sans percée majeure.

Hier la chaine de télévision LBCI annonçait que l’initiative française avait été suspendue après l’échec de la proclamation d’un nouveau gouvernement dans les 2 semaines qui ont suivi la visite d’Emmanuel Macron à l’occasion du centenaire de la proclamation de l’Etat du Grand Liban, après l’expiration du délai pour la formation de ce cabinet très attendu par la communauté internationale

