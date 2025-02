Netanyahou : « Israël maintiendra sa présence au sud du Liban »

- Advertisement -

Une déclaration ferme lors d’un événement militaire en Israël

Le Premier ministre israélien Benjamín Netanyahou a affirmé dimanche que les forces israéliennes resteront positionnées dans le sud du Liban, une déclaration qui accentue les tensions déjà vives entre les deux pays. Cette annonce a été faite lors d’une cérémonie de remise des diplômes aux nouveaux officiers de l’armée israélienne à l’école militaire de Holon, au centre d’Israël​.

Netanyahou a justifié cette décision en déclarant que les positions occupées par l’armée israélienne sont « nécessaires à la sécurité d’Israël » et permettent « de surveiller des zones stratégiques ». Il a ajouté que le retrait des forces israéliennes n’était pas envisageable à court terme et que cette présence militaire se poursuivrait aussi longtemps que les conditions sécuritaires l’exigeraient​.

Une occupation déguisée sous prétexte de sécurité ?

Depuis la dernière guerre entre Israël et le Hezbollah, l’armée israélienne a consolidé ses positions militaires dans certaines localités du sud du Liban sous prétexte de « neutraliser toute menace potentielle ». Toutefois, plusieurs analystes y voient une violation des résolutions internationales, notamment la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l’ONU, qui avait imposé un retrait israélien complet du Liban après la guerre de 2006.

Les opérations israéliennes dans le sud du Liban ont exacerbé les tensions avec les autorités libanaises et les forces du Hezbollah, qui considèrent cette présence comme une occupation illégale. Le Hezbollah a, à plusieurs reprises, menacé de répondre militairement à toute prolongation de la présence israélienne dans la région.

Une escalade progressive des hostilités

Ces déclarations interviennent alors que l’armée israélienne a intensifié ses frappes aériennes sur plusieurs localités du sud du Liban, ciblant notamment des infrastructures considérées comme liées au Hezbollah. Selon des sources militaires, les raids aériens israéliens ont touché les zones de Zibqine, Majdel Zoun, al-Halloussiyeh, et Wadi al-Azziyeh, des secteurs situés non loin de la frontière​.

Israël justifie ces attaques par la nécessité de démanteler les infrastructures militaires du Hezbollah, notamment les entrepôts d’armes et les sites de lancement de missiles. De son côté, le Hezbollah accuse Israël de chercher à élargir ses zones d’influence sous prétexte de frappes préventives.

Réactions au Liban : une violation flagrante de la souveraineté

La présidence libanaise a rapidement réagi aux propos de Netanyahou, dénonçant « une atteinte grave à la souveraineté nationale ». Le président Joseph Aoun a qualifié ces déclarations d’inacceptables et a exhorté la communauté internationale à faire pression sur Israël pour qu’il respecte les accords internationaux​.

Le gouvernement libanais a saisi le Conseil de sécurité des Nations unies, réclamant une condamnation ferme et une action immédiate pour garantir le respect des frontières internationales. Des diplomates français et américains auraient tenté d’apaiser la situation, tout en réaffirmant leur engagement à éviter une nouvelle guerre ouverte entre Israël et le Liban.

Un Hezbollah déterminé à riposter

Dans un message télévisé diffusé après la déclaration de Netanyahou, Cheikh Naïm Kassem, le nouveau secrétaire général du Hezbollah, a affirmé que le mouvement ne resterait pas passif face à une occupation prolongée du sud du Liban. Il a averti que toute tentative israélienne de renforcer sa présence serait considérée comme une provocation directe.

Le Hezbollah a déjà renforcé ses positions dans le sud du Liban, préparant une éventuelle confrontation militaire avec l’armée israélienne. Des sources proches du mouvement ont confirmé que des patrouilles militaires intensifiées ont été mises en place le long de la frontière sud, signalant une volonté de dissuasion active contre toute incursion israélienne​.

Un risque d’embrasement régional ?

L’annonce de Netanyahou pourrait réactiver un cycle de violences entre Israël et le Hezbollah, dans un contexte où les tensions régionales sont déjà exacerbées par la guerre à Gaza et les affrontements en Syrie. Plusieurs experts estiment que cette posture israélienne pourrait entraîner des représailles du Hezbollah, ouvrant la voie à une escalade militaire de grande ampleur.

Les forces israéliennes continuent de renforcer leurs infrastructures militaires le long de la frontière nord, mettant en place de nouvelles barrières de sécurité et déployant des unités supplémentaires. De leur côté, les forces libanaises et les Casques bleus de l’ONU restent en état d’alerte, tentant de prévenir une détérioration rapide de la situation.

L’ONU impuissante face à la politique expansionniste d’Israël

La mission des Nations unies au Liban (FINUL) a exprimé ses inquiétudes quant à une violation continue des résolutions internationales. Le commandement de la FINUL a appelé Israël à respecter les engagements pris en 2006, soulignant que le maintien d’une présence militaire au sud du Liban ne peut qu’accroître les tensions​.

Toutefois, malgré ces appels, Israël reste ferme sur sa position, affirmant que la situation sécuritaire dans la région justifie pleinement le maintien de ses troupes. Cette posture israélienne, jugée intransigeante par de nombreux diplomates, complique toute perspective de désescalade à court terme.