Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le ministère de l’Énergie a annoncé le second barème du prix des carburants pour la journée de lundi. Une baisse de 20.000 livres est signalée pour les 20 litres d’essence 95 et 98 octane et pour les 20 litres de mazout et de 13.000 livres pour la bonbonne de gaz.

Les nouveaux prix se présentent comme suit :

Essence 95 octane: 1.048.000 LL

Essence 98 octane : 1.073.000 LL

Mazout: 1.095.000 L.L.

Gaz: 667.000 LL

