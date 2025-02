Ogero accélère l’expansion de son réseau et améliore ses services en 2025

- Advertisement -

L’opérateur public libanais Ogero poursuit son programme de modernisation et d’expansion en 2025, visant à améliorer la connectivité après les perturbations causées par les conflits récents. Face à une infrastructure télécom affaiblie et une demande croissante en services numériques, l’entreprise a mis en place un plan ambitieux pour étendre son réseau de fibre optique, améliorer la couverture mobile et adopter de nouvelles technologies.

Un plan d’expansion soutenu par des financements multiples

Selon son directeur général, Ogero a connecté 221 000 foyers à la fibre optique en 2024 et prévoit d’en ajouter 406 000 en 2025. Cette expansion s’inscrit dans un contexte où l’accès à Internet de qualité est devenu un facteur clé du développement économique. En parallèle, l’opérateur modernise son infrastructure sans fil en quadruplant sa capacité LTE-Advanced, qui passera de 10 Gbps à 40 Gbps d’ici fin 2025.

En ce qui concerne le Wi-Fi, l’aéroport international Rafic Hariri de Beyrouth bénéficiera d’une mise à niveau vers Wi-Fi 7, offrant des vitesses allant jusqu’à 3,5 Gbps avec une latence minimale. Cette modernisation améliorera la qualité du service pour les voyageurs et les professionnels utilisant l’aéroport comme hub de transit.

L’entreprise prévoit également de renforcer son backhaul (liaison de transport des données) en doublant sa capacité de 20 Gbps à 40 Gbps afin de soutenir cette croissance. Ces évolutions sont essentielles pour répondre aux exigences des consommateurs et des entreprises, notamment dans un pays où l’accès à Internet reste inégalement réparti.

Un renforcement de la couverture nationale

Ogero vise une amélioration significative de la couverture mobile avec l’installation de 215 nouvelles stations dans le sud et la région de Baalbek d’ici 2026. Ce projet, qui porte le nombre total de stations à 390, permettra aux populations affectées par les conflits récents de retrouver une connectivité stable.

Indicateur 2024 2025 (prévisions) Évolution Foyers connectés à la fibre optique 221 000 406 000 +83,7 % Capacité LTE-Advanced 10 Gbps 40 Gbps x4 Stations LTE installées 97 219 +126 % Backhaul Internet 20 Gbps 40 Gbps x2

Le passage à la 5G n’est pas encore à l’ordre du jour, mais Ogero prévoit des essais pilotes pour 2026 afin d’évaluer les performances et les besoins du marché.

Une transition énergétique pour réduire les coûts

Face aux défis énergétiques et aux coupures de courant fréquentes, Ogero a investi dans un projet d’énergie solaire de 9,6 millions de dollars pour alimenter 358 sites stratégiques. Ce projet devrait générer des économies annuelles de 8,5 millions de dollars et assurer une autonomie énergétique partielle pour les infrastructures critiques.

L’opérateur prévoit également une modernisation de ses systèmes de gestion de réseau afin d’optimiser la consommation énergétique et d’améliorer la résilience des infrastructures face aux aléas climatiques et politiques.

Les défis à surmonter

Malgré ces progrès, des obstacles subsistent. Le financement des projets reste dépendant de sources externes, notamment de prêts et d’investissements étrangers. La situation économique et politique instable pourrait également ralentir la mise en œuvre des améliorations prévues.

D’autre part, la réglementation du secteur télécom au Liban reste floue, ce qui rend difficile l’adoption rapide des nouvelles technologies. Le rôle du ministère des Télécommunications sera déterminant pour faciliter la transition et accélérer les investissements.

Ogero, un acteur clé des télécommunications libanaises

Créée en 1972, Ogero (Organisme de gestion et d’exploitation des télécommunications) est l’entreprise publique en charge des infrastructures télécoms au Liban. Elle exploite le réseau national de fibre optique et gère la téléphonie fixe et l’Internet dans le pays. En 2024, l’entreprise comptait plus de 1,2 million d’abonnés, avec un chiffre d’affaires estimé à 450 millions de dollars. Son rôle est crucial dans la modernisation du secteur des télécommunications et dans l’amélioration de l’accès aux services numériques pour les citoyens et les entreprises.