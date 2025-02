- Advertisement -

L’adieu de Naim Qassem à Hassan Nasrallah : un leader historique et un symbole de la résistance

Lors des funérailles de Hassan Nasrallah et Hashem Safieddine, le secrétaire général adjoint du Hezbollah, Naim Qassem, a livré un discours vibrant en hommage au leader disparu. Il a décrit Nasrallah comme un « leader historique exceptionnel, un guide national, arabe et islamique, une référence pour les libres du monde ». Il a insisté sur l’impact de son engagement, le qualifiant de « l’homme des opprimés, des pauvres, des Palestiniens, et du peuple ».

Il a souligné que Nasrallah avait joué un rôle central en rapprochant la résistance de la nation et la nation de la résistance, au point que ces deux entités sont devenues indissociables. Il a décrit Nasrallah comme un homme « honnête, loyal, courageux, humble et stratégique », quelqu’un qui inspirait confiance à son peuple et qui s’était donné pour mission de défendre la Palestine et Jérusalem.

Dans son discours, Qassem a réaffirmé l’engagement du Hezbollah à suivre l’héritage de Nasrallah. « Nous garderons ton serment, nous poursuivrons ce chemin même si nous sommes tous tués et même si nos maisons s’effondrent sur nos têtes. Nous ne renoncerons jamais au choix de la résistance », a-t-il déclaré, reprenant les propres mots de Nasrallah. Il a également souligné que l’ayatollah Khamenei avait reconnu en Nasrallah une figure exceptionnelle du Hezbollah.

Alors que la cérémonie se poursuivait, Qassem a lancé un appel solennel : « Nous te pleurons aujourd’hui, ô notre maître, mais tu restes vivant en nous par ton héritage et ton combat ». À travers ces paroles, il a voulu transmettre un message de continuité, assurant que la disparition de Nasrallah ne signifie pas la fin du Hezbollah, mais plutôt une nouvelle phase de sa lutte contre Israël et ses alliés.

Un discours politique fort et un avertissement à Israël et aux États-Unis

Naim Qassem a également profité de cette occasion pour aborder des sujets politiques et militaires cruciaux. Il a affirmé que le Liban appartient à tous ses citoyens, soulignant que le Hezbollah continuera de jouer un rôle actif au sein du gouvernement et des institutions nationales. Il a insisté sur le fait que la résistance ne s’arrêtera pas tant que l’occupation israélienne et la détention de prisonniers libanais ne seront pas éradiquées.

Dans un message adressé aux États-Unis, il a dénoncé les tentatives américaines de pression sur le Liban, affirmant que Washington n’atteindra pas ses objectifs, car les dirigeants libanais comprennent l’équilibre des forces sur le terrain. Il a mis en garde contre les « complots étrangers », rappelant que la patience du Hezbollah ne devait pas être interprétée comme une faiblesse.

Il a ensuite souligné le rôle du Hezbollah dans la guerre actuelle, rappelant que 160 000 martyrs et blessés à Gaza sont la preuve du prix payé pour la cause palestinienne. Il a affirmé que la résistance ne cessera jamais de soutenir la Palestine et de combattre toute tentative de déplacement des populations palestiniennes.

Concernant les survols et frappes israéliennes en cours au-dessus de Beyrouth et du Liban-Sud, Qassem a dénoncé une « occupation et une agression », insistant sur le fait que le Hezbollah ripostera au moment opportun. Il a qualifié les bombardements israéliens de « violation flagrante de la souveraineté libanaise », affirmant que le Hezbollah est prêt à réagir de manière appropriée.

Le message de Khamenei à la résistance : un hommage et un appel à poursuivre le combat

En plus du discours de Naim Qassem, l’ayatollah Ali Khamenei a envoyé un message aux partisans du Hezbollah, lu par son représentant officiel en Irak, Sayyed Mojtaba Hosseini. Dans cette déclaration, Khamenei a décrit Nasrallah comme « un grand moudjahid et le chef de la résistance dans la région », soulignant que son décès marque « le sommet de la fierté » pour la cause de la résistance.

Selon lui, « le corps pur de Nasrallah repose désormais sur la terre du djihad, mais son esprit et son chemin continueront de rayonner et de guider les générations futures ». Il a ajouté que l’ennemi doit comprendre que « la résistance contre l’usurpation et l’arrogance ne s’arrêtera pas tant que les objectifs souhaités ne seront pas atteints ».

Dans son hommage à Hashem Safieddine, Khamenei a décrit ce dernier comme « une étoile brillante dans l’histoire de la région et une partie essentielle du leadership de la résistance au Liban ». Il a conclu en s’adressant aux combattants du Hezbollah : « Je vous envoie mes salutations, chers fils, courageux jeunes du Liban ».

Un engagement renouvelé et des funérailles sous haute tension

Alors que ces discours étaient prononcés, l’armée israélienne poursuivait ses provocations, avec des survols incessants au-dessus de Beyrouth et des frappes aériennes sur plusieurs localités du sud du Liban. Ces actions israéliennes ont intensifié l’émotion et la ferveur des partisans du Hezbollah, qui ont scandé « Mort à Israël, mort à l’Amérique » en réponse aux incursions aériennes.

Les cercueils de Nasrallah et Safieddine, enveloppés des drapeaux du Hezbollah et du Liban, ont été transportés dans la foule sous un torrent d’acclamations. L’ambiance était empreinte à la fois de tristesse et de détermination, marquant la fin d’une ère tout en annonçant la continuité de la résistance.