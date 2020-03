Dans un communiqué publié le 16 mars, la communauté des jésuites de Beyrouth a indiqué que le nombre de pères touché par le Coronavirus s’est élevé à onze. Le 7 mars, les Jésuites avaient annoncé avoir deux pères parmi eux souffrant de ce virus aujourd’hui devenu pandémique.

« A ce jour, il y a dix jésuites de Beyrouth et un de Bickfaya atteints de la COVID-19 dont quatre hospitalisés.

Les Jésuites de la résidence de Beyrouth sont en quarantaine depuis le 7 mars et jusqu’à nouvel ordre. Ils sont suivis médicalement de près et soumis régulièrement à des tests. Le jésuite de Bickfaya les a rejoints le 15 mars 2020.

Les jésuites atteints ont informé eux-mêmes ou par le biais d’autres jésuites, les personnes qui ont été en contact avec eux. Nous sollicitons néanmoins tous ceux qui ont pu avoir un contact proche avec l’un de nos compagnons, au confinement conformément aux directives de l’Organisation Mondiale de la Santé. » peut-on lire dans ce communiqué.

Nous souhaitons aux pères Jésuites ainsi qu’à tous les Libanais atteints par la Covid-19, un prompt rétablissement.

