La manufacture « Machghal el Om » (Atelier de la Mère) à Saïda s’est lancée dans la fabrication des combinaisons jetables pour les équipes médicales au Liban qui s’occupent des cas de coronavirus, afin de répondre à la demande accrue en matériel médical avec l’augmentation du nombre de personnes atteintes du Covid-19.

Cependant, ces uniformes spéciaux ne sont pas seulement sollicités par les professionnels de la santé, mais aussi par les équipes des municipalités, des dispensaires sociaux, des agents de nettoyages, etc. qui s’activent diligemment dans la lutte contre le coronavirus.

Cet atelier a indiqué pouvoir produire 200 combinaisons par jour, et utilisent un textile TNT spécial qui imperméable à l’eau et à toute sorte de cellules bactériales et virales, isolant ainsi la personne de tout contact avec le virus.

La directrice de la fabrique a estimé qu’elles ont préféré suspendre toute autre activité afin de se consacrer à la production de ces combinaisons pour répondre à la demande croissante du peuple libanais. Elle a indiqué que c’est pour remplir effectivement leur devoir de citoyennes, tant sur le plan moral que sur le plan humanitaire, qu’elles ont opté pour ce choix, assurant que toutes les mesures nécessaires de prévention sont également suivies au sein de l’usine afin de permettre à la quarantaine d’employées de travailler dans des conditions salubres pour une meilleure production.

« Mashghal El Om » est une entreprise sociale créée il y a plus de 23 ans à Saida qui vise à autonomiser les femmes dans la région en leur créant des emplois dans travers plusieurs secteurs. Cette entreprise est spécialisée dans la production d’uniformes scolaires, médicaux et religieux.