Le coup d’envoi officiel du Festival sportif de Beyrouth « Beirut Sports Festival », a eu lieu, jeudi au Forum de Beyrouth en présence de nombreuses personnalités politiques, militaires, sportives et journalistiques. Etaient présents à la cérémonie d’ouverture, le ministre du Tourisme, Walid Nassar, les députés Michel Mouawad et Elias Hankache, le président du Comité olympique libanais, Pierre Jalkh, le Colonel André Haddad en sa qualité de représentant du Commandant en chef de l’Armée libanaise, Joseph Aoun ainsi que le Mohafez de Beyrouth, Marwan Abboud. Les fédérations sportives étaient aussi présentes en force: Akram Halabi (Basket-ball), Walid Kassouf (Volley-ball), Mohamad Dagher (MMA), Georges Kopaly (Tennis de table), Georges Nseir (Kung-fu), Georges Zeidan (Escrime), Joe Khoury (Taekwondo) ainsi que le président de l’Automobile et Touring Club du Liban, Elie Assaf. A noter également la présence de Billy Karam et Abdo Feghali (Auto) et de Ray Bassil (Tir).

Tout ce beau monde a été accueilli par le fondateur du « Beirut Sports Festival », Karim Andary assisté par les membres du comité d’organisation. Karim Andary a ensuite donné le coup d’envoi des festivités qui débutaient par une magnifique partition d’acrobatie aérienne. Le spectacle s’est poursuivi avec des démonstrations exceptionnelles d’escrime, de taekwondo, de kung-fu, de wushu ainsi que d’une séquence impressionnante de drift sur le parvis du Forum de Beyrouth. En parallèle, des compétitions de basket, de sports de combat, de tennis de table et de bras de fer ont eu lieu aux quatre coins du « Beirut Sports Festival ». De nombreux exposants complétaient le tableau de cette manifestation exceptionnelle.

A noter que toutes ces activités se tiendront sur près de 10000 mètres carrés.

Le Festival sportif de Beyrouth se poursuit au Forum de Beyrouth jusqu’au 28 mai. Cette importante manifestation sportive sera ouverte à tous de 16h et 22h.