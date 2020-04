Légère pause en ce début de matinée dans la chute de la livre libanaise face au dollar au marché noir, avec un taux de parité qui atteint 4 200 LL/USD à l’achat et 4 300 LL/USD à la vente, indiquent certains cambistes.

Cette information intervient alors que 10 agents de change ont été arrêtés hier par les forces de l’ordre pour non-respect des circulaires de la Banque du Liban fixant un taux de parité à 3 200 LL/USD. Aussi, le gouverneur de la Banque du Liban Riad Salamé, fortement critiqué pour sa proximité avec les banques libanaises au lieu des déposants et sommé de s’expliquer sur la brusque dégradation de la parité de la Livre Libanaise par le Premier Ministre Hassan Diab, a annoncé la tenue, ce mercredi d’un communiqué de presse par voie vidéo où il compte exposer les raisons derrière la dégradation de la valeur de la monnaie locale.

Aussi les incidents durant la nuit ont visé la succursale locale de la Banque du Liban à Saïda et différentes agences bancaires au Sud du Liban, dans la capitale et à Tripoli au Nord du Liban où un mort serait à déplorer de source médiatique non confirmée pour l’heure. L’association des banques du Liban a appelé à la fermeture des agences de cette dernière ville “tant que la situation ne sera pas normalisée”.