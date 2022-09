Pénurie d’électricité: Une délégation libanaise prochainement à Téhéran

Le premier ministre Najib Mikati aurait reçu des assurances américaines permettant l’envoi d’une délégation libanaise Téhéran pour discuter de l’offre iranienne permettant la fourniture gratuite de fioul au Liban. En contrepartie aucune communication politique ne devrait être menée avec Téhéran, indique le quotidien Al Akhbar.

Le ministre de l’énergie sortant Walid Fayyad devrait prochainement envoyer une équipe technique de l’électricité du Liban et de son ministère pour discuter du cahier des charges des centrales libanaises et vérifier sa conformité. Si ce projet se concrétise, la population libanaise pourrait obtenir jusqu’à 5 heures de courant supplémentaire par jour, pour une quantité de 75 000 tonnes par mois, qui s’ajouteront aux 2 heures obtenues via le fioul en provenance d’Irak.