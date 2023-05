“Entendre, comprendre, faire des liens, traduire : l’ordinateur a fait des progrès spectaculaires dans le domaine du langage, ce qui ouvre la porte à une foule d’applications spécialisées. Le rêve de bien des chercheurs, c’est de créer une intelligence artificielle qui combine ces différentes facultés, qui soit capable de tout lire, de tout comprendre et un jour, d’apprendre par elle-même. Toutefois, il reste d’immenses défis à surmonter : alléger les méthodes d’apprentissage, transférer les acquis d’un domaine à l’autre, doter l’ordinateur de sens commun, d’une certaine expérience du monde, de règles morales… Le génie humain a encore de belles années devant lui! “

L’intelligence artificielle vous parle

Par Tobie Lebel de Découverte. 2017.

Re-découvrir une belle enfance n’est pas un regard ordinaire. Le dialogue entre adultes dépend de l’état des interlocuteurs, mais aussi de la façon de percevoir leurs besoins à travers la réflexion, les mots dits ou suspendus. L’histoire d’un parcours, d’une évolution relate des vécus. Ils persistent à l’âge adulte comme synthèse de ce qui passe ou pas. Le facteur communicatif indique une compréhension subjective à distance d’une exploration ouverte. C’est comme si les merveilleux moments d’un bonheur inattendu au passé, appartiennent à une époque révolue quoique retenue par des souvenirs.

Cependant, vivre au présent au delà du rapport formel et des poses expressives lors d’une messagerie directe transmet en soi, une valeur de contact qui appartient au monde de la découverte sans préjugé. L’échange avec ce qui se passe autour du jeune représente le temps qu’il consacre à ressentir pour saisir ce qu’il aime ou pas. Les mains ouvertes vont de pair avec ses autres dispositions. Elles lui permettent d’unifier son expérience du contact bien avant de s’approprier une approche distincte .

Depuis que Jacques travaille dans les sphères de l’intelligence artificielle, il réalise davantage ce besoin d’explorer l’innocence et la vivacité de son enfance. Il dit à ce sujet : “je me suis appliqué à correspondre aux attentes de mon milieu. Issu d’une famille d’intellectuels, ils m’ont appris à observer et à questionner ce qui se passe autour de moi. J’ai retenu l’importance de la cohérence à chaque étape de ce parcours . Cependant, pour me ressourcer de fraîcheur, je me rappelle jusqu’à ce jour les aventures intérieures ressenties lors du libre choix. Quelle joie d’observer le mouvement des choses, de toucher les couleurs et de sentir, de goûter du doigt pour apprécier les arômes et d’entendre ce qu’on dit tel quel, sans passer aux interprétations ! Ces scènes touchantes de l’enfance me font battre le cœur jusqu’à ce moment. Je les contemple comme sur une toile, avec un plaisir descriptif. Je retiens cette scène, que j’attends de re-découvrir à chaque voyage de jour. Aussitôt sur mon siège, j’assiste en spectateur et commentateur au spectacle des nuages qui circulent dans le Royaume du ciel . A l’atterrissage la suite logique va tristement changer de direction. Je repasse alors au rythme prévu d’avance. Il n’est plus associé à l’exploration du fait observable mais à la cogitation. Désormais, les étapes intenses de ma jeunesse, souvent considérées comme préliminaires à l’âge adulte, ne seront plus décalées. La joie spontané nous révèle, heureusement encore, que “le génie humain a encore de belles années devant lui! “. “