Au milieu de la polémique du bikini à Saïda, Europe, fille de Tyr n’aurait jamais existé

Polémique au Liban autour de la présence de femmes en bikini sur une plage publique à Saïda et ls manifestations d’islamistes contre cette présence fort dérangeantes pour eux.

Au delà de la polémique, il est nécessaire de rappeler un certain visage du Liban, celui de la culture, celui d’un pays qui donnait naissance à un des plus grands mythes, l’enlèvement d’Europe.

Ce sont depuis les plages de Saïda qu’Europe, fille de Tyr, a été enlevée par Zeus, qui s’était transformé en taureau blanc pour ne pas l’effrayer mais aussi pour ne pas que son épouse Héra puisse s’apercevoir de son infidélité. Chevauchant l’animal, elle est enlevée sur l’île de Crète à Gortyne. Elle donna naissance non pas seulement à Minos, Rhadamanthe et Sarpédon, après que Zeus retrouva sa forme d’homme à l’issue de ce que certains estimeront être un viol et que d’autres penseront être une histoire d’amour mais aussi donna son nom à ce continent.

Agénor, son père, ordonna alors à son fils Cadmos de partir à la recherche de sa sœur. Dans cette quête, il fonda ce qui allait devenir les phares d’une autre civilisation gréco-romaine, issue en fin de compte de la civilisation phénicienne, celle dont certains au Liban rejettent même l’existence. Il est en effet fort regrettable, selon eux, qu’une civilisation locale, égale à son époque aux civilisations grecques et romaines, levantine au final, une civilisation qui nous est propre et non étrangère comme celles qui nous divisent sous forme de diverses ingérences et occupations, puisse faire de l’ombre à ce qu’ils considèrent être leur vérité, mais qui ne fait pas consensus.

Que ces femmes de cette contrée soient aussi dangereuses …

Le débat autour de l’origine de ce pays s’est éteint aujourd’hui. Mais ce pays qu’est aujourd’hui le Liban était un lieu de tolérance et d’échange culturel. Il était alors un phare dont les lumières se sont bel et bien affaiblies, jusqu’à ce que cette obscurité nous gagne.

Phéniciens, grecs, puis romains jusqu’à aujourd’hui, la légende rappelle le rayonnement d’une contrée qui a inventé le verre, l’alphabet, mais aussi qui savait le partager avec les autres.

Nul n’est besoin en effet de rappeler qu’au Liban, la notion même d’appartenance culturelle reste l’objet de nombreuses polémiques. Le Liban est-il un pays arabe ou n’est-il pas encore plus riche par sa nature, sa population, son histoire, ses mythes et ses légendes, au croisé des civilisations égyptiennes, perses, grecques, romaines, arabes, croisées, mamelouks et mêmes ottomanes, françaises. Le Liban est un pays destiné à être un message comme disait Jean Paul II, mais aussi un pays d’échange culturel et non d’imposition des uns au détriment des autres.

Aujourd’hui, la polémique actuelle et la malencontreuse décision de la municipalité de Saïda est une autre forme de violence faite aux femmes, celle de ne pas disposer librement d’une liberté qu’elles estiment être la leur mais aussi une violence faite au Liban dans son entier, dans sa mission même d’existence, ou l’intolérance a gagné face à la tolérance.

Mais cette polémique est d’autant plus malheureuse que ce pays montre une autre image de lui. À Europe partie des rivages de Saïda, offrant la lumière aux contrées lointaines, désormais a succédé, celui d’un message plus néfaste, d’une partie de la population qui régressé comme si les crises – politiques, financières, judiciaires, sécuritaires, sanitaires, pour nommer les quelques unes les plus évidentes aujourd’hui – qu’il traversait ne suffisait déjà pas à ternir son image.

Europe, si elle était de nos jours, n’aurait jamais existé. Europe de nos jours n’aurait pas été cette lumière d’une contrée qui rayonnait à l’époque mais un nouvel obscurantisme.

