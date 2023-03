Un reporter accusé d’enquêter sur ses crimes. Ce fait divers qui a défrayé la chronique passe ici au crible des propres écrits du suspect.

Tout commence par cette histoire réelle que Laure découvre en parcourant la presse. Dans un pays de l’Ex-Yougoslavie, on vient d’arrêter un journaliste suspecté d’avoir commis les crimes qu’il couvrait : Trois femmes âgées violées, torturées et tuées à quelques années d’intervalle, dans une ville où jamais rien ne se passe. Le journal donnait à voir la photo de cet homme, élancé et beau, perdu dans ses pensées.

Un rebondissement allait survenir dans la foulée.



Dix ans plus tard, l’auteure se penche sur les faits, persuadée que, pour comprendre cet homme, il faut d’abord lire ses écrits. Constatant que, sur le net, ils avaient tous disparu, elle prend contact avec les journalistes qui avaient relayé l’affaire, un cinéaste qui avait tourné sur lui un documentaire, la rédactrice qui publiait ses billets et enfin une scientifique locale qui fut la seule à s’y intéresser. Après maintes tentatives, elle finit par les lui remettre. Elle lui servira même de guide lors d’un voyage effectué sur place.



Ce roman ne s’attarde pas sur les éléments de l’enquête mais retrace méthodiquement les événements tels que rapportés par la presse ou reconstitués par l’auteure. Il déploie, conjointement, les propres écrits du suspect. Concomitants parfois avec les faits, ils jettent sur l’intrigue un éclairage fascinant.

Dans ce récit palpitant et sombre où se profile, en arrière-plan, l’image toute-puissante de la mère, permettront-ils de résoudre une énigme qui a sidéré le monde entier ?



PLUME DE SANG de Nada B. Raad, Artliban Calima, 190 p., 15$



Le lancement du roman aura lieu : mercredi 12 avril, de 16 à 18 heures, à l’Ordre des Médecins – Tohwita.



