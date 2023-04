L’annulation fait suite à un contrecoup sur le manque de transparence et l’absence d’un processus d’appel d’offres

Trois jours seulement après l’annonce de l’accord, le gouvernement libanais a accepté jeudi d’annuler un contrat de 122 millions de dollars pour la construction d’un nouveau terminal d’aéroport suite au tollé général.

“Bien que le projet de construction du nouveau terminal pour les voyageurs soit d’une grande importance, à la suite de la controverse juridique qui se déroule dans le pays… j’annonce courageusement que nous résilions le contrat et que nous le considérons comme n’étant pas en vigueur”, a déclaré le a déclaré le ministre intérimaire des Travaux publics et des Transports, Ali Hamie.

Il a déclaré que sa décision faisait suite à une demande du Hezbollah, le puissant parti politique soutenu par l’Iran qu’il représente au gouvernement.

La décision de M. Hamie est également intervenue après des réunions jeudi avec la commission parlementaire des travaux publics, des représentants de la Cour des comptes et le directeur de l’Autorité des marchés publics pour discuter de l’accord.

« Cela confirme que si les parlementaires tiennent les ministres responsables, nous pouvons améliorer la gouvernance. Dans ce cas, nous avons pu protéger les lois actuelles sur les marchés publics, qui offrent un cadre transparent pour attribuer de tels projets », a déclaré Mark Daou, l’un des 13 députés de l’opposition au parlement.

Lundi, M. Hamie a annoncé que le gouvernement avait attribué un contrat pour la construction et l’exploitation d’un nouveau terminal à l’aéroport international Rafic Hariri de Beyrouth pendant 25 ans dans le cadre d’un accord mutuel avec la compagnie aérienne libanaise (LAT) et la compagnie aéroportuaire irlandaise daa International .

Daa est une entreprise publique qui possède et exploite les aéroports de Dublin et de Cork. Sa filiale, Aer Rianta International, opère en duty free à Beyrouth depuis 1996 avec Phoenicia Trading, propriété de l’homme d’affaires libanais Mohamed Zeidan.

LAT est la société d’assistance en escale de l’aéroport de Beyrouth, avec le prince saoudien Turki bin Muqrin Al Saud parmi ses principaux actionnaires, selon le registre du commerce libanais.

Cependant, l’absence d’un processus d’appel d’offres pour un contrat évalué à plus de 100 millions de dollars a déclenché une quantité importante de critiques publiques et d’opposition de la part de groupes de la société civile et de certains députés.

Les critiques ont déclaré que l’accord pourrait violer la loi sur les marchés publics adoptée en 2021 pour renforcer la transparence et lutter contre le copinage dans l’attribution des marchés publics.

La communauté internationale a salué la loi de 2021 comme une étape positive vers l’adhésion aux normes internationales et a fait de sa mise en œuvre une condition préalable à l’octroi d’une aide financière cruciale au Liban.

M. Hamie, daa et le service de presse du ministère irlandais des Transports n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

“Un pas important” vers la transparence

avocat international et membre du conseil d’administration d’ Aldic , l’association libanaise pour les droits des contribuables, a salué l’annulation du contrat comme une “étape importante”.

Aldic , ainsi que neuf autres groupes de la société civile, ont lancé une pétition dénonçant la non-conformité du contrat avec la loi.

« Les organisations de la société civile ont fait campagne pour l’adoption de la nouvelle loi et continueront de le faire pour assurer sa pleine mise en œuvre. C’est l’une de nos nombreuses batailles en cours pour une plus grande intégrité, transparence et responsabilité au Liban », a déclaré M. Daher.

Il a également demandé pourquoi M. Hamie avait soumis le nouveau contrat de terminal pour examen à la Cour des comptes et à la PPA après la signature de l’accord.

“Cela aurait dû être fait avant”, a-t-il déclaré.

Le contrat annulé était sur une base de construction-exploitation-transfert (BOT), un accord commun dans lequel l’État accorde une concession à des entreprises privées pour financer, construire et exploiter un grand projet d’infrastructure qu’il ne peut pas financer seul.

des ventes hors taxes et des frais de stationnement pour une période de 25 ans.

Passé ce délai, le contrôle du terminal de l’aéroport reviendrait à l’État.

“Ces contrats sont très lucratifs pour les entreprises privées”, a déclaré M. Daher. “Comme ils impliquent un engagement à long terme de l’État, il est crucial de mener une diligence raisonnable approfondie et d’assurer une transparence totale.”

Des entreprises lésées ?

M. Hamie a déclaré qu’il participerait à une réunion de la commission parlementaire des travaux publics la semaine prochaine pour “examiner les détails du nouveau projet de terminal”, y compris les raisons du projet, ses objectifs, son cadre juridique, son financement et les prévisions. profit au Trésor.

Les entreprises pourraient éventuellement contester la décision et demander réparation au Conseil d’État si elles estimaient avoir subi un préjudice, le contrat ayant déjà été signé. Alternativement, ils peuvent choisir d’accepter la décision afin de maintenir une relation positive pour les futures opportunités d’appel d’offres.

L’unique terminal de l’aéroport de Beyrouth a été construit en 1998 et n’a pas connu d’agrandissement depuis plus de 20 ans, ce qui a entraîné une surpopulation et des retards.

L’infrastructure du Liban a été ébranlée par trois années d’une crise économique sans précédent, après des décennies de dépenses inconsidérées de fonds publics par l’État. Cela impliquait souvent l’attribution de contrats d’infrastructure rentables à des entreprises ayant des liens politiques.

Article écrit en anglais par Nada Maucourant Atallah et publié sur https://www.thenationalnews.com/mena/2023/03/30/beiruts-122-million-airport-terminal-contract-cancelled/.