La Loi unifiée globale n’existe plus!! Il y a 50 lois : la loi de Aoun, la loi de Hariri, la loi de Berri, la loi de Nasrallah , la loi des FL ( encore en silence pour le moment) , la loi des druzes, des chiites, des sunnites des chrétiens , la loi des zaims , la loi des communautés confessionnelles et il y en a 18!! , la loi du fonctionnaire local , la loi du chef du bureau local et du petit chef. Le tout ensemble ne peut plus marcher c’est le chaos total !!

Le monde entier est au courant du problème libanais et souhaite que le chaos détruise le pays car personne ni arabes ni occident ne veut plus de ce systeme. Soit il y aura UNE seule loi sur tous , du président de la République au dernier ouvrier éboueur soit il n’y aura plus de Liban , ni de pays et le chaos régnera ad éternam jusqu’à sa destruction totale!!

Le peuple libanais est responsable d’avoir voté pour ce système de zaims et de détournement de la loi fondamentale et donc doit payer le prix de son vote . Jusqu’au jour où il comprendra qu’il n’y a qu’une seule loi et que personne n’est au dessus de la loi !!



Bernard Jabre

