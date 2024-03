Au Liban, le secteur public est confronté à une épreuve majeure, illustrée par un contraste frappant entre les aspirations des enseignants et les réalités administratives et économiques.

D’une part, les directeurs de la Direction des finances publiques se sont engagés à suspendre la grève dans un effort temporaire pour assurer le paiement des salaires et finaliser les transactions pour les citoyens. D’autre part, l’Université libanaise est secouée par une vague de mécontentement, avec une grève générale annoncée par le comité officiel des professeurs contractuels, affectant l’ensemble de ses collèges et succursales. Cette grève, motivée par des demandes longtemps négligées telles que l’approbation du dossier du congé sabbatique, une augmentation du salaire horaire, et l’octroi d’allocations diverses, témoigne de la détermination des enseignants à se faire entendre.

Face à cette mobilisation, l’administration de l’Université libanaise insiste sur la continuité pédagogique, soulignant son désir de maintenir la stabilité au sein de ses établissements. Cette situation révèle les profonds défis auxquels sont confrontés les établissements d’enseignement dans le pays, exacerbés par une crise économique et sociale sans précédent.

Le “Comité officiel des professeurs contractuels à l’heure de l’Université libanaise” a publié une déclaration affirmant la légitimité de la grève et appelant à une communication respectueuse et à la solidarité entre les membres du corps enseignant. Le comité a également exhorté les doyens et les directeurs à ne pas recourir à l’intimidation ou à la menace de résiliation de contrat, soulignant la nécessité d’un dialogue basé sur le respect mutuel et la reconnaissance des droits fondamentaux des enseignants. Cette situation souligne l’urgence d’une réponse institutionnelle adéquate pour répondre aux revendications des enseignants, dans un esprit de transparence et de justice.