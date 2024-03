Selon les déclarations du Hezbollah, le groupe a réussi à repousser deux tentatives d’infiltration israéliennes durant la nuit depuis le nord d’Israël vers le sud du Liban, ciblant spécifiquement les forces israéliennes avec des explosifs, des obus d’artillerie et des missiles dans les zones de Kherbet Zar’it et Wadi Qatmoun, près des villes frontalières sud de Ramia et Rmeish.

En représailles, le Hezbollah a bombardé les casernes de Zar’it, tandis que les avions de guerre et l’artillerie israélienne ont répliqué en frappant Aita al-Shaab et Shihin, et en utilisant des bombes au phosphore blanc contre Houla et Markaba. Les médias israéliens rapportent qu’un missile antichar lancé depuis le Liban a atteint Margaliot dans le nord d’Israël, tuant une personne et en blessant neuf autres, tous travailleurs étrangers.

Les échanges de tirs entre le Hezbollah et les forces israéliennes sont devenus presque quotidiens depuis le début de l’offensive israélienne sur Gaza. Ces affrontements ont déjà coûté la vie à plus de 200 combattants du Hezbollah et à au moins 44 civils au Liban, ainsi qu’à au moins neuf soldats et neuf civils en Israël.

Le Hezbollah a clairement indiqué qu’il ne cesserait pas ses attaques tant qu’un cessez-le-feu n’aurait pas été établi à Gaza, mais qu’il observerait une trêve si un accord était atteint. En réponse, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a promis d’intensifier les attaques contre le Hezbollah, même en cas de cessez-le-feu avec le Hamas dans la bande de Gaza, jusqu’à ce que le groupe militant libanais se retire de la zone frontalière.

Les récents développements dans le Sud-Liban soulignent la complexité et la volatilité de la situation sécuritaire dans la région, avec des répercussions potentielles sur la stabilité régionale et les efforts internationaux visant à parvenir à une résolution pacifique du conflit israélo-palestinien. Les événements du 7 octobre et les jours suivants témoignent de l’intensité des hostilités et de la détermination des deux parties à défendre leurs positions, malgré les coûts humains et matériels considérables.