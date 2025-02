Projet de Déclaration Ministérielle du gouvernement Nawaf Salam

- Advertisement -

Nous nous présentons devant vous en tant que gouvernement solidaire, engagé dans la défense de la souveraineté du Liban, de l’unité de son territoire et de son peuple, et résolu à travailler avec acharnement pour sortir le pays des crises et répondre aux aspirations des citoyennes et citoyens. Notre gouvernement s’engage à protéger les libertés des Libanais, leur sécurité et leurs droits fondamentaux, en mettant en avant leur droit à une vie digne. Nous aspirons à être à la hauteur du titre qui nous a été attribué : un gouvernement qui entreprend des réformes et qui se mobilise pour le sauvetage du pays, conscient que la réforme est notre voie vers le salut.

Le gouvernement reconnaît que les événements récents ont causé d’énormes pertes en vies humaines et en biens en raison de l’agression qu’a subie notre pays. Cela nous oblige à miser sur l’État, à renforcer la solidarité nationale et à conjuguer les efforts pour panser les plaies, reconstruire ce qui a été détruit et mobiliser le soutien arabe et international pour atteindre ces objectifs. Le gouvernement s’efforcera d’accélérer la reconstruction des infrastructures détruites par l’agression israélienne et d’éliminer les dommages causés, en finançant tout cela par un fonds dédié à cette nécessité urgente, qui sera géré avec transparence et contribuera à convaincre les citoyens que l’État est à leurs côtés sans distinction ni discrimination.

L’un des objectifs prioritaires que le gouvernement se fixe est la réforme de l’État et le renforcement de sa souveraineté. Cette mission équivaut, dans plusieurs secteurs, à une refonte complète. En effet, l’État a accumulé, au fil des décennies, de nombreuses défaillances qui ont entravé son efficacité, réduit son influence et sapé son autorité. Aujourd’hui, nous devons répondre aux attentes des Libanais qui aspirent à un État fort, juste, moderne et efficace, capable de regagner la confiance de ses citoyens.

Souveraineté, sécurité et politique extérieure

L’État que nous voulons est un État souverain, qui assume pleinement la responsabilité de la sécurité du pays et de la défense de ses frontières. C’est un État qui protège ses citoyens, renforce son indépendance et mobilise les nations arabes et la communauté internationale pour protéger le Liban. Pour cela, le gouvernement insiste sur son engagement à respecter ses obligations internationales, notamment en appliquant pleinement la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l’ONU sans restriction ni sélectivité. Il réaffirme également ce qui a été stipulé dans cette résolution et dans les décisions connexes sur l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance politique du Liban, dans ses frontières reconnues internationalement, conformément à l’accord d’armistice signé entre Israël et le Liban le 23 mars 1949.

Le gouvernement réaffirme son engagement à libérer tous les territoires libanais occupés par Israël et à étendre l’autorité de l’État sur l’ensemble de son territoire, par ses propres moyens. L’armée libanaise sera déployée dans toutes les régions frontalières reconnues internationalement. Le Liban se réserve le droit de défendre son territoire en cas d’agression, conformément à la Charte des Nations unies.

Nous voulons un État qui détient la décision de guerre et de paix, et une armée dont la doctrine est basée sur la défense de la nation et la protection du peuple. Par conséquent, il incombe au gouvernement de renforcer les forces armées légales en augmentant leur effectif, en améliorant leur équipement et en renforçant leur formation, afin qu’elles puissent assurer le contrôle des frontières et lutter contre la contrebande et le terrorisme.

Nous nous engageons également à une politique étrangère équilibrée, qui restaure la position du Liban dans le monde arabe et à l’international, mobilise le soutien des capitales arabes et des organisations internationales, tout en veillant à ce que le Liban ne soit pas utilisé comme une plateforme d’attaque contre d’autres pays arabes et amis.

Concernant la Syrie, le gouvernement considère qu’il existe une opportunité pour un dialogue sérieux avec la Syrieafin de garantir le respect de la souveraineté et de l’indépendance des deux pays, le contrôle des frontières et la non-ingérence dans les affaires internes. Nous travaillerons également à résoudre la question des réfugiés syriens, qui constitue une menace existentielle pour le Liban si leur retour dans leur pays ne se concrétise pas.

Le gouvernement rejette catégoriquement la naturalisation des Palestiniens et affirme leur droit au retour et à l’établissement d’un État indépendant sur leur propre terre, conformément à l’initiative de paix arabe adoptée au sommet de Beyrouth en 2002. Nous réaffirmons aussi le droit de l’État libanais à exercer pleinement son autorité sur l’ensemble de son territoire, y compris dans les camps palestiniens, tout en garantissant la dignité et les droits humains des Palestiniens résidant au Liban.

Réformes économiques et sociales

Nous voulons un État qui réforme les institutions publiques et améliore leur efficacité, ce qui nécessite une restructuration de l’administration publique, ainsi qu’un remplissage rapide des postes vacants avec des femmes et des hommes compétents et intègres. Le gouvernement veillera à lutter contre la corruption et le gaspillage des ressources publiques en renforçant les organes de contrôle et en facilitant les procédures administratives.

Nous nous engageons également à organiser les élections municipales, locales et parlementaires dans les délais constitutionnels, en toute transparence, sans ingérence de l’État.

L’État que nous voulons doit réformer le secteur de l’électricité, mettre fin à l’obscurité et aux coupures de courant, et garantir une alimentation électrique stable au coût le plus bas. En parallèle, le gouvernement poursuivra les travaux d’exploration du pétrole et du gaz.

Nous renforcerons également le secteur de l’éducation, notamment l’université libanaise, en mettant l’accent sur l’innovation technologique et le numérique. À cet effet, le gouvernement prévoit de créer un ministère dédié à la technologie et à l’intelligence artificielle.

Dans le domaine social, nous nous engageons à :

Renforcer les droits des femmes et à éliminer toutes les formes de discrimination à leur encontre.

et à à leur encontre. Créer un système de protection sociale élargi pour soutenir les catégories les plus vulnérables.

pour soutenir les catégories les plus vulnérables. Améliorer le secteur de la santé , notamment en rénovant les hôpitaux publics et en garantissant l’accès aux médicaments pour les maladies chroniques .

, notamment en rénovant les et en garantissant . Promouvoir la justice et l’indépendance du pouvoir judiciaire, tout en accélérant les enquêtes sur l’explosion du port de Beyrouth et les affaires de corruption financière.

Croissance économique et développement durable

Nous nous engageons à relancer la croissance économique et à rétablir la confiance des investisseurs, en encourageant la participation du secteur privé et en soutenant les secteurs productifs. La stratégie de développement comprendra :

L’amélioration des infrastructures de transport , notamment les ports de Beyrouth et Tripoli et les aéroports .

, notamment et . La modernisation du secteur des télécommunications .

. La promotion des industries locales et des exportations .

. L’augmentation des terres cultivées et le développement d’une agriculture durable et compétitive .

et le développement . La protection de l’environnement et des ressources naturelles, notamment en réhabilitant les zones affectées par l’agression israélienne.

Enfin, nous voulons un État qui garantit les libertés fondamentales et protège la jeunesse des dangers liés aux réseaux sociaux et aux technologies modernes.

Conclusion

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés,

Nous avons des divergences, mais nous devons tous reconnaître que notre salut passe par l’État. Nous ne pouvons espérer un avenir pour notre pays si nous laissons les divisions et les conflits stériles nous affaiblir. Seul un État fort, uni et réformé pourra restaurer la confiance de son peuple et retrouver sa place parmi les nations.