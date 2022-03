Sous le patronage du Ministre de la Culture S.E. Le juge Mohammad El Mortada représenté par Dr. Wadiaa Khoury, le Club des Artistes Plasticiens Libanais, présidé par Anthony Abdel Karim, a organisé la conférence intitulée “Qu’en est-il de l’art au Liban?” le mercredi 9 mars 2022 à l’USJ, en présence du recteur de l’USJ, Pr Salim Daccache S.J. et du président de l’ordre des pharmaciens, Dr. Joe Salloum.

La conférence, présentée par Joe Lahoud, a débuté par l’hommage du recteur de l’USJ, de l’artiste Anthony Abdel Karim et de l’artiste et pharmacienne Lena Aydenian par le président de l’ordre des pharmaciens. Après les discours du recteur, du président de l’ordre des pharmaciens et du président du CAPL, ont suivi les interventions de l’artiste Zeina Nader, Anthony Abdel Karim et Gisèle el Hage.

Une exposition de peinture a accompagné l’événement.