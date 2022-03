Le Président de la République a réitéré à la coordinatrice spéciale pour le Liban, Joanna Wronecka, que le pays des cèdres s’est engagé à la tenue des élections législatives en temps et en heure.

“Le Liban s’est engagé à travailler à la tenue des élections législatives à temps le 15 mai et à poursuivre les négociations avec le Fonds monétaire international pour approuver le plan de relance économique et financière”, indique le communiqué publié par le bureau de la présidence, qui souligne par ailleurs le respect par les autorités libaanises des résolutions 1701 du conseil de sécurité de l’ONU et des opérations menées par la FINUL déployée au Sud du Liban.

Pour sa part, Joanna Wronecka a remis au président Aoun, une copie du rapport qu’elle remettra au conseil de sécurité de l’ONU le 17 mars prochain exposant la situation actuelle du Pays des Cèdres, notamment la situation sociale et économique ainsi que les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la résolution 1701.