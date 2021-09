Qui est Abbas Hajj Hassan, le nouveau ministre de l’agriculture?

Originaire de Chaath près de Baalbeck, Abbas Hajj Hassan a été nommé ministre de l’agriculture revenant à la communauté chiite.

Il est né le 15 janvier 1975. Il est titulaire de plusieurs diplômes dont un un doctorat en sciences politiques et relations internationales de l’Université de Toulouse-1, France, en 2013, d’un diplôme universitaire préparatoire à l’obtention d’un doctorat sur la crise de l’eau au Liban et les ambitions israéliennes en la matière de l’Université de Perpignan en France en 2007, un Master effectué également en France en France en 2006. et Master en Relations Internationales et Diplomatie de l’Université Arabe de Beyrouth en 2005.

Il a également travaillé comme journaliste pour de nombreuses chaines de télévision dont la chaine d’information France24.

