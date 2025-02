Qui est Adel Nassar, Ministre de la Justice

- Advertisement -

Informations personnelles : Né le 25 novembre 1964, Adel Nassar est marié à Layla Maria Asmar, avec qui il a trois enfants : Ria Maria, Amin, et Jawad.

Formation académique : Adel Nassar a achevé ses études secondaires à l’école Notre-Dame du Liban avant d’obtenir des licences en droit privé et en droit public à l’Université Saint-Joseph. Il détient également un Diplôme d’Études Approfondies (DEA) en droit privé public de l’Université Panthéon-Assas à Paris, ainsi qu’un Master en droit de l’Université Harvard.

Expérience professionnelle : Il a commencé sa carrière en tant qu’avocat stagiaire de 1987 à 1989, puis a enseigné le droit des affaires à l’Université Saint-Joseph pendant la même période. Nassar a été conseiller juridique chez Banque Audi France à Paris de 1989 à 1991, puis avocat chez Thieffry & Associés à Paris jusqu’en 1994. Depuis 1994, il est avocat et partenaire chez Raphaël & Associés à Beyrouth.

Engagements professionnels et académiques : Il est membre du Barreau de Beyrouth depuis 1987 et du Barreau de Paris depuis 1991. Il a représenté le Liban dans la commission d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale pendant trois ans.

Recherche et publications : Adel Nassar a écrit de nombreux articles juridiques, notamment sur l’arbitrage international, le droit commercial, et la protection des droits des investisseurs. Ses travaux ont été publiés dans des revues de renom telles que l’International Arbitration Review, la Swiss Arbitration Bulletin, et le Chambers Global Practice Guide.