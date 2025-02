Qui est Ghassan Salamé – Ministre de la Culture

- Advertisement -

Origines et parcours académique

Ghassan Salamé est une figure intellectuelle majeure du monde arabe, politologue et professeur de sciences politiques à Sorbonne Université. Il est reconnu pour ses travaux sur la gouvernance, la politique internationale et les relations diplomatiques dans le monde arabe. Il a occupé plusieurs postes de haut niveau, aussi bien académiques que diplomatiques, faisant de lui un expert incontournable des affaires culturelles et politiques.

Expérience et réalisations

Salamé a été ministre de la Culture entre 2000 et 2003, où il a initié plusieurs réformes dans le secteur culturel, notamment en soutenant la production cinématographique et la préservation du patrimoine libanais. Il a également occupé des fonctions internationales majeures, notamment en tant que chef de la Mission de soutien des Nations Unies en Libye (2017-2020), où il a tenté d’encourager un dialogue politique entre les factions rivales. Son engagement pour le dialogue interculturel et la promotion des arts l’a amené à siéger dans plusieurs instances internationales dédiées à la culture et à la diplomatie.

Nomination au poste de ministre de la Culture

En janvier 2025, Ghassan Salamé a été nommé ministre de la Culture sur la part du Premier ministre Nawaf Salam. Son retour au gouvernement marque une volonté de redonner une place centrale à la culture dans le redressement du Liban, à travers la valorisation du patrimoine et la promotion des industries créatives.