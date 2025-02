Qui est Rima Karami – Ministre de l’Éducation

- Advertisement -

Origines et parcours académique

Rima Karami est une universitaire et experte en administration et politiques éducatives. Elle occupe le poste de cheffe de département à l’Université Américaine de Beyrouth (AUB), où elle s’est spécialisée dans les réformes éducatives, l’enseignement supérieur et la modernisation des programmes scolaires. Son engagement pour l’éducation l’a conduite à travailler sur plusieurs projets visant à améliorer la qualité de l’enseignement et à renforcer l’accès à l’éducation pour les populations défavorisées.

Expérience et réalisations

Karami a mené plusieurs recherches et initiatives sur les politiques éducatives au Liban, mettant l’accent sur la nécessité de moderniser les méthodes d’enseignement et d’intégrer les nouvelles technologies dans l’éducation. Elle a également joué un rôle clé dans le développement de programmes de formation pour les enseignants et dans l’amélioration des infrastructures éducatives, notamment en période de crise économique.

Nomination au poste de ministre de l’Éducation

En janvier 2025, Rima Karami a été nommée ministre de l’Éducation sur proposition du bloc National Consensus dans le gouvernement de Nawaf Salam. Sa nomination vise à introduire une approche plus académique et pragmatique aux réformes éducatives, dans un contexte de crise financière affectant gravement les écoles et les universités libanaises.

Vision et priorités

Son programme de réforme éducative repose sur plusieurs axes :

Modernisation du curriculum scolaire pour mieux répondre aux exigences du marché du travail.

pour mieux répondre aux exigences du marché du travail. Numérisation du système éducatif pour intégrer les nouvelles technologies dans les écoles et universités.

pour intégrer les nouvelles technologies dans les écoles et universités. Amélioration des conditions des enseignants en restructurant les salaires et les formations continues.

en restructurant les salaires et les formations continues. Partenariats avec des organisations internationales pour garantir un financement des réformes et soutenir les établissements éducatifs en difficulté.

pour garantir un financement des réformes et soutenir les établissements éducatifs en difficulté. Accès équitable à l’éducation pour toutes les communautés, en particulier dans les zones marginalisées.