Nommé Ministre des travaux publics du gouvernement Hassan Diab sur le quota des portefeuilles attribués au mouvement Marada, Michel Najjar, né en 1958, a débuté ses études à l’American University of Beirut (AUB) avant d’être transféré à l’Oklahoma State University où il a obtenu un Doctorat en ingénierie civile.

Revenu au Liban en 1991, il est devenu enseignant à la faculté d’ingénierie de l’Université du Balamand où il a gravi les échelons pour devenir doyen de la faculté d’ingénierie et des sciences et vice président administratif, du développement et des relations publiques.