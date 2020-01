Il y a une question sur le Liban et cela vient de l’agence de presse libanaise, du site d’information Al Mudon de Shahir Idris et demande à un responsable du FMI en visite au Liban. Le ministre des Finances libanais a-t-il demandé une aide financière au FMI?

Très directement sur cette dernière question. Les autorités libanaises n’ont pas demandé d’aide financière au FMI.

Sur le reste de cette question, le directeur exécutif suppléant du FMI a effectivement rencontré le ministre des Finances la semaine dernière, c’est notre directeur exécutif suppléant représentant le Liban ici au Fonds. Il s’agissait d’une visite de courtoisie de notre représentant du conseil d’administration auprès du ministre.

Et juste pour ceux qui ne suivent pas le Fonds de près, je veux juste distinguer la visite du représentant de notre conseil d’administration, et la distinguer des services du FMI. Pour ceux d’entre vous qui connaissent le Fonds, vous connaissez la différence entre le conseil d’administration et le personnel.

Et peut-être juste pour clarifier parce qu’il y en avait, j’ai vu des articles de presse qui n’ont pas bien été compris. Comme je l’ai dit, il n’y a eu aucune demande d’aide financière du gouvernement libanais au FMI.

Cependant, nous fournissons une assistance technique. Donc pas d’aide financière mais nous fournissons une assistance technique qui signifie, comme vous savez, des conseils et une expertise économique, une formation, un soutien aux institutions, etc. Je veux donc simplement faire la distinction entre ces deux choses.