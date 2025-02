Qui est Rakan Nasreddine – Ministre de la Santé

- Advertisement -

Origines et parcours académique

Rakan Nasreddine est un médecin libanais spécialisé en chirurgie vasculaire. Il a obtenu son diplôme de médecine à l’Université Américaine de Beyrouth (AUB), où il a également complété sa résidence en chirurgie générale avant de se spécialiser en chirurgie vasculaire.

Carrière professionnelle et contributions médicales

Avant sa nomination au poste de ministre de la Santé, le Dr Nasreddine a exercé en tant que chirurgien vasculaire à l’AUBMC (Centre Médical de l’Université Américaine de Beyrouth). Il est reconnu pour ses contributions significatives dans le domaine de la chirurgie vasculaire et endovasculaire, ainsi que pour sa participation active à la recherche médicale. Ses travaux de recherche incluent des études sur le profil microbiologique et la résistance aux antimicrobiens dans les infections du pied diabétique au Liban, reflétant son engagement envers l’amélioration des soins de santé dans le pays.

Nomination au poste de ministre de la Santé

En janvier 2025, Rakan Nasreddine a été nommé ministre de la Santé, une nomination soutenue par le Hezbollah. Sa désignation intervient dans un contexte où le système de santé libanais fait face à de nombreux défis, notamment en raison de la crise économique persistante et des répercussions de la pandémie de COVID-19.