Retourner à l’observation.

mercredi, octobre 8, 2025
« Jusque dans ses méthodes de travail, Jane Goodall refuse de réifier les animaux sur lesquels elle travaille, ce qui lui vaudra des reproches de la part de ses pairs. « En 1962, cela faisait deux ans que je passais mon temps à observer les chimpanzés. Je me suis rendue à l’université de Cambridge en Angleterre. Et ils m’ont dit que je n’aurais pas dû donner des prénoms aux chimpanzés, mais des numéros. Je ne devais pas parler de leur personnalité, de leur esprit, de leurs émotions, parce que tout ça, c’était le propre de l’humain, m’a-t-on dit. Et je ne pouvais pas avoir de l’empathie pour les chimpanzés, sinon je n’étais pas objective, et la science doit être objective. Mais heureusement, j’ai appris, dès l’enfance d’ailleurs, que tout ça, c’était complètement bidon, et cela, je l’ai appris auprès de mon chien, Rusty. » Jane Goodall, 

Réconcilier l’humain et l’animal

Publié le mardi 29 octobre 2024 

France  Culture. 

Petit, on associe la peur à la petite lumière que maman éteint le soir. Passer à l’obscurité laisse vaquer l’esprit dans la  nuit, porteuse d’étoiles et des fois de nuages blancs. Contacter le bien être va de pair avec le ressentir. Cette expérience  fascinante pour l’enfant lui permet de découvrir des situations. Il va explorer le présent ave ses dispositions sensori-motrices indiquant ce qui se passe ou pas. Cependant, le temps accordé au balayage visuel régresse insensiblement à mesure que les voix imposent leurs interprétations. Le propre du faire face est certes la spontanéité de l’acte mais surtout une confiance exprimée. Quand l’intelligence adapte l’élan au désir de connaître, l’individu explore sans devoir correspondre à quiconque. Pour résoudre des situations on a besoin d’abord de les situer et de les parcourir. Cela dépend d’une observation et d’un toucher précieux. Ils deviennent secondaires quand on se contente de l’expérience virtuelle. L’émerveillement procure des instants de sérénité et une symbiose, mentale et émotionnelle. Ils nous engagent avant toute analyse. Le palper durant nos premières années de vies est un précieux acte non décalé. 

Pour se prendre en charge sans accuser les autres de nos maux, l’individu a besoin de réhabiliter la sensibilité citoyenne dans un monde qui manque tant de rôles naturels, sains et humbles. En observant attentivement ce qui nous entoure, nous sommes bien plus soucieux de préserver des préconçus ou des rêves à accomplir que de répondre aux besoins vitaux. Le jardin d’Eden va t’il inspirer des êtres fidèles à la sauvegarde de l’humanité ou à son abandon ?

Joe Acoury.

Le Vatican annonce la première visite apostolique du pape Léon XIV au Liban du 30 novembre au 2 décembre

A la une 0
Le Vatican a confirmé la première visite du pape Léon XIV hors d’Italie, qui inclura une étape au Liban du 30 novembre au 2 décembre 2025. Ce déplacement, centré sur la paix et le dialogue interreligieux, intervient dans un contexte régional tendu et marque un geste fort envers les chrétiens du Proche-Orient.

Le déficit commercial libanais s’élargit de 12,4% à 9,34 milliards de dollars sur les sept premiers mois de 2025 selon les douanes

Economie 0
Le déficit commercial du Liban a atteint 9,34 milliards de dollars sur les sept premiers mois de 2025, en hausse de 12,4% selon les douanes. Cette évolution découle d’une hausse plus rapide des importations que des exportations, illustrant la dépendance persistante du pays aux produits énergétiques et aux biens importés.

Les Eurobonds libanais reculent à 21,50 cents le dollar au 3 octobre 2025

Economie 0
Les Eurobonds libanais ont reculé à 21,50 cents le dollar début octobre 2025, marquant une pause après un rebond récent. Selon Goldman Sachs, la valeur de récupération pourrait varier entre 17 et 40 cents, selon les scénarios de restructuration et les réformes économiques menées par le Liban et la Banque du Liban.

Les plus lus

Les élections municipales et le leadership des Forces libanaises : une reconquête en demi-teinte

L'Actualité du Liban 0
Les Forces libanaises ont connu des résultats contrastés lors des élections municipales du Mont-Liban le 4 mai 2025. À Deir el Qamar, la liste soutenue par Georges Adwan remporte la majorité, tandis que dans d'autres localités comme Dhour El Choueir ou Shweir, les performances sont mitigées. Le parti conserve des bastions mais échoue à s'imposer dans plusieurs zones clés, confirmant une influence stabilisée sans dynamique de progression territoriale claire.

الجمعية الطبية اللبنانية تتحدث عن اسباب ارتفاع نسبة الكورونا في لبنان: المتغير السائد لا يشكل خطورة اكبر

Solidarité Liban 0
أشارت الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية إلى أن نسبة الإصابة...

L’impeachment s’invite dans la course à la présidentielle américaine  : que risque Donald Trump ?

A la une 0
Jean-Éric Branaa, Auteurs fondateurs The Conversation FranceÀ 17h à...

