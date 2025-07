Salade pastèque, menthe & halloumi libanais : la fraîcheur gourmande de l’été

- Advertisement -

Quand sucré et salé s’unissent en une bouchée, l’été devient inoubliable. Cette salade libanaise marie dés de pastèque juteuse, cubes de halloumi grillé et feuilles de menthe croquante, rehaussés d’un filet d’huile d’olive et de citron. Un mariage d’audace et de fraîcheur pour une entrée ou un accompagnement qui fera sensation.

Recette

Ingrédients (4 personnes)

400 g de pastèque, coupée en dés (sans pépins)

200 g de halloumi, coupé en cubes

1 bouquet de menthe fraîche, feuilles entières

Le jus d’1 citron vert

3 c. à soupe d’huile d’olive extra vierge

Poivre noir fraîchement moulu

Facultatif : quelques graines de grenade pour la couleur

Préparation

Griller le halloumi Chauffez une poêle antiadhésive sans matière grasse. Faites dorer les cubes de halloumi 2 min de chaque côté jusqu’à belle coloration et texture ferme. Montage de la salade Dans un saladier, disposez les dés de pastèque. Ajoutez le halloumi grillé et les feuilles de menthe. Assaisonnement Arrosez de jus de citron vert et d’huile d’olive. Poivrez généreusement. Mélangez délicatement. Finition Parsemez de grains de grenade si désiré. Servez immédiatement pour conserver le contraste chaud-froid.

Les petits plus

Piment doux : quelques lamelles de piment frais pour relever légèrement.

: quelques lamelles de piment frais pour relever légèrement. Herbes mixtes : ajoutez du basilic thaï ou de la coriandre pour des nuances exotiques.

: ajoutez du basilic thaï ou de la coriandre pour des nuances exotiques. Version vegan : remplacez le halloumi par du tofu ferme mariné et grillé.

: remplacez le halloumi par du tofu ferme mariné et grillé. Garniture croquante : quelques pignons torréfiés ou amandes effilées.