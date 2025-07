Compétences numériques : Le Liban se classe 84e mondial et 10e dans la région MENA selon le Global Skills Index 2025

- Advertisement -

Le Global Skills Index 2025, publié par la plateforme internationale de formation en ligne Coursera, positionne le Liban au 84e rang mondial sur 109 pays évalués. Au niveau régional, le Liban se classe 10e parmi les 13 pays de la zone Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA). Cette édition mesure la performance des apprenants dans trois domaines stratégiques : les affaires, la technologie et la science des données.

Données chiffrées du classement

Le Liban obtient un score de 32 % en compétences commerciales, 16 % en compétences technologiques et 24 % en science des données. L’indice global est calculé sur la base d’une moyenne pondérée des scores dans ces trois catégories. À l’échelle régionale, le Liban se positionne derrière Oman (75e mondial), mais devant l’Égypte (87e) et l’Irak (103e).

Tableau – Classement régional MENA – Global Skills Index 2025

Pays Rang mondial Business Technologie Data Science AI Maturity Index Émirats Arabes Unis 38 85% 52% 59% 32 Qatar 40 72% 64% 64% 45 Bahreïn 51 62% 38% 54% 56 Arabie Saoudite 54 60% 40% 52% 37 Koweït 69 55% 30% 40% 72 Maroc 71 31% 39% 26% 8 Tunisie 73 17% 37% 46% 68 Oman 75 50% 20% 25% 55 Jordanie 83 36% 12% 29% 62 Liban 84 32% 16% 24% 74 Égypte 87 6% 27% 31% 86 Irak 103 8% 9% 6% 105 Yémen 109 4% 2% 2% 107

Analyse des sous-domaines de compétences

Dans le domaine des affaires, le Liban atteint 32 %, soit un résultat inférieur à la moyenne mondiale. En technologie, le score de 16 % positionne le pays dans le dernier quartile du classement global. En science des données, la performance atteint 24 %, marquant un léger progrès par rapport à l’année précédente selon les données internes à Coursera.

Le « AI Maturity Index » du Liban est évalué à 74, le plaçant en zone de maturité technologique intermédiaire. Cet indicateur composite, spécifique au rapport 2025, mesure le degré de préparation des apprenants aux compétences liées à l’intelligence artificielle.

Structure du Global Skills Index

Le classement repose sur l’analyse de millions de sessions d’apprentissage réalisées sur la plateforme Coursera. Avec plus de 170 millions d’apprenants dans le monde, l’organisme collecte des données sur la complétion de cours, les performances aux évaluations et l’acquisition de compétences dans trois domaines majeurs : business, technologie et data science.

La méthodologie repose sur un calcul de percentiles (0 à 100 %) reflétant la position relative des apprenants d’un pays par rapport aux autres utilisateurs de la plateforme.

Comparatif international

Les premières positions du classement mondial sont occupées par des économies européennes et asiatiques. L’Islande, Singapour et la Suisse figurent dans le Top 5 avec des scores globaux supérieurs à 90 %. À l’échelle du MENA, les Émirats Arabes Unis conservent la tête du classement avec un rang mondial de 38e et un score de 85 % en business.

Indicateurs de formation continue

Le taux de pénétration des plateformes de formation en ligne reste faible au Liban, selon les analystes du secteur. Moins de 5 % des salariés libanais sont inscrits à des programmes de upskilling ou reskilling en ligne. Le taux d’adoption des technologies éducatives reste également inférieur à la moyenne régionale.

Tableau – Adoption des formations en ligne au Liban (2025)

Indicateur Valeur Nombre estimé d’apprenants actifs sur Coursera 120 000 Taux de pénétration par rapport à la population active 2,5 % Secteurs dominants des inscrits Technologie, Marketing digital, Data Nombre de programmes accrédités par des universités libanaises 4

Répercussions sur le marché de l’emploi

Le déficit en compétences technologiques et en data science alimente des tensions sur le marché de l’emploi. Selon les chiffres du Ministère de l’Économie, les postes vacants dans les métiers du numérique ont augmenté de 12 % en un an. Les entreprises locales signalent des difficultés croissantes pour recruter des profils qualifiés dans l’analyse de données, la cybersécurité et le développement logiciel.

Initiatives publiques et privées

Le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a lancé plusieurs partenariats avec des plateformes internationales de formation en ligne. En parallèle, certaines universités locales ont intégré des modules Coursera dans leurs cursus. Le financement de ces initiatives reste limité, avec des budgets annuels inférieurs à 1 million USD alloués à la formation continue par l’État libanais.

Encadré institutionnel – Coursera

Nom complet : Coursera Inc.

: Coursera Inc. Siège social : Mountain View, Californie, États-Unis

: Mountain View, Californie, États-Unis Nombre d’apprenants : Plus de 170 millions dans le monde (2025)

: Plus de 170 millions dans le monde (2025) Chiffre d’affaires : 635 millions USD (2024)

: 635 millions USD (2024) Modèle économique : Plateforme de MOOC (Massive Open Online Courses), partenariats universitaires et certifications professionnelles

Encadré institutionnel – World Economic Forum

Nom complet : Forum économique mondial (World Economic Forum – WEF)

: Forum économique mondial (World Economic Forum – WEF) Création : 1971

: 1971 Siège : Genève, Suisse

: Genève, Suisse Objectif principal : Forum de discussion économique mondial et classement de compétitivité

: Forum de discussion économique mondial et classement de compétitivité Budget annuel : Environ 300 millions USD (2024)