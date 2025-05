Salaire minimum : une fracture sociale irréversible

- Advertisement -

Au Liban, la question du salaire minimum est redevenue centrale dans le débat public. L’accélération de l’inflation, la détérioration du pouvoir d’achat et l’absence de mécanismes de protection sociale efficaces ont transformé cette problématique en enjeu politique et social majeur. Une enquête récente dresse un constat alarmant : le salaire minimum légal ne couvre plus les besoins alimentaires mensuels d’un foyer moyen.

Un salaire minimum vidé de sa fonction protectrice

Le salaire minimum libanais, officiellement fixé à 2,600,000 livres libanaises par mois, soit environ 65 dollars au taux du marché parallèle, est aujourd’hui très en-deçà du seuil de pauvreté calculé par les organismes internationaux. Les observations disponibles mettent en évidence un écart structurel entre les revenus des ménages et leurs dépenses alimentaires, lesquelles absorbent désormais plus de 120 % du salaire minimum mensuel, sans compter les frais de logement, de transport ou de santé.

Les prix des denrées de base comme le riz, l’huile, le sucre ou les légumes ont été multipliés par cinq en quatre ans. Dans ce contexte, le salaire minimum ne joue plus aucun rôle de protection : il est devenu un indicateur symbolique, déconnecté de la réalité socio-économique vécue par la majorité des Libanais. Les aides sociales de l’État sont jugées insuffisantes, irrégulières et conditionnées par des critères opaques, souvent politisés.

Une réponse gouvernementale jugée timorée

Face à ces constats, les appels à une revalorisation du salaire minimum se multiplient. Des projets de loi ont été déposés par plusieurs députés depuis janvier 2025, visant à porter le minimum légal à 9,000,000 livres libanaises mensuelles. Le gouvernement temporise, évoquant les risques d’effet inflationniste. Les ministères des Finances et de l’Économie redoutent une spirale prix-salaires susceptible de déstabiliser davantage les équilibres précaires des comptes publics et de favoriser la fuite des entreprises déjà fragilisées par les coûts d’importation et les fluctuations monétaires.

Le Premier ministre Nawaf Salam, bien qu’ayant exprimé sa sensibilité au dossier, n’a pas encore pris de position tranchée. Son entourage évoque une volonté d’inscrire la revalorisation dans une réforme globale de la politique sociale, incluant la création d’un fonds d’ajustement des salaires, indexé sur les indices de prix à la consommation. Cette perspective est encore au stade de l’étude technique, et aucun calendrier de mise en œuvre n’a été annoncé.

La dénonciation syndicale d’un système spéculatif

Le syndicat général des travailleurs, l’une des rares structures encore actives dans le champ social, dénonce une gestion étatique déconnectée du terrain. Il accuse les autorités de laisser se développer une économie spéculative dans les circuits de distribution, où les marges imposées par certains commerçants et distributeurs atteignent jusqu’à 60 %, selon une enquête interne publiée récemment.

Le syndicat met en cause l’absence de contrôle des prix, l’inapplication des sanctions prévues par la loi, et le laxisme des inspecteurs de l’économie. Il souligne que le ministère de l’Économie ne dispose que de 17 agents pour contrôler plus de 2,500 points de vente à travers le pays. Cette situation alimente, selon le syndicat, une spirale inflationniste auto-entretenue, où la hausse des prix ne correspond plus à l’évolution des coûts, mais à des logiques de maximisation des profits à court terme.

Un appel à la grève nationale : point de rupture ou de bascule ?

Dans ce contexte, le syndicat a lancé un appel à une journée nationale de grève pour la fin mai 2025, avec le soutien de plusieurs associations de consommateurs, d’organisations étudiantes et de collectifs de retraités. L’objectif affiché est de contraindre le gouvernement à ouvrir un dialogue tripartite entre l’État, les syndicats et les employeurs sur une nouvelle politique salariale nationale.

Les revendications portent notamment sur l’instauration d’un mécanisme d’indexation automatique des salaires sur l’inflation, la régulation stricte des marges commerciales, et la relance du Conseil économique et social comme espace de concertation. Le syndicat propose également la mise en place d’un observatoire indépendant des prix, appuyé par des universités et des experts économiques, pour documenter les dérives du marché et éclairer la décision publique.

L’écho médiatique de cette mobilisation est significatif : plusieurs tribunes y sont favorables, insistant sur l’urgence de répondre à la détresse des catégories les plus vulnérables.

Blocages institutionnels et inertie politique

Malgré la pression croissante, les blocages institutionnels persistent. Le Conseil des ministres, fragmenté entre différentes sensibilités politiques, ne parvient pas à adopter une position unifiée. Le ministère des Affaires sociales et celui du Travail se renvoient la responsabilité de la négociation avec les partenaires sociaux, tandis que la Banque centrale reste silencieuse sur les modalités de financement d’une éventuelle compensation salariale.

Les partis politiques, eux, abordent la question avec prudence, conscients de l’impopularité potentielle d’une décision mal calibrée. Certains parlementaires appellent à conditionner toute augmentation à une réforme préalable des régimes de subvention et à la lutte contre la fraude sociale. D’autres plaident pour une mesure immédiate, quitte à recourir à des instruments exceptionnels comme l’émission d’obligations sociales.

Scénarios de sortie : réformisme prudent ou confrontation sociale ?

Les experts économiques identifient deux scénarios principaux. Le premier, dit de réformisme prudent, consisterait à accorder une hausse progressive du salaire minimum, accompagnée d’un gel temporaire de certains prix essentiels via une régulation plus stricte. Cette stratégie aurait le mérite de limiter l’effet inflationniste immédiat, mais nécessiterait une capacité administrative renforcée que le Liban peine aujourd’hui à mobiliser.

Le second scénario, plus risqué politiquement mais plus radical, consisterait à décréter une hausse immédiate du salaire minimum, au double de son niveau actuel, et à financer cet ajustement par un prélèvement exceptionnel sur les bénéfices des grandes entreprises importatrices et de certains secteurs bancaires encore bénéficiaires. Ce modèle, proche de celui appliqué temporairement dans d’autres pays confrontés à une crise sociale, nécessite un alignement politique large et une capacité de coercition fiscale quasi inexistante aujourd’hui au Liban.

Vers un nouveau contrat social ?

Derrière les débats techniques sur le niveau du salaire minimum, c’est la question d’un nouveau contrat social libanais qui se profile. L’effondrement économique des dernières années a révélé l’absence de filet de sécurité, la fragilité des classes moyennes, et l’incapacité de l’État à remplir ses fonctions sociales de base. La revalorisation du salaire minimum devient, dans ce contexte, un symbole de dignité, de justice économique et de reconstruction étatique.

Le gouvernement, s’il veut éviter une radicalisation sociale plus profonde, devra sortir du registre de l’attentisme. Il lui appartient de proposer une stratégie claire, lisible et équitable, capable de restaurer la confiance et de dessiner les contours d’un avenir vivable. Faute de quoi, le salaire minimum continuera de représenter l’échelle de la pauvreté plutôt que celle de la décence.