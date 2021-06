Seuls 2 décès suite à des complications induites par la covid19 sont à déplorer au Liban ces dernières 24 heures, indique le bilan quotidien du ministère de la santé. 163 nouveaux cas ont été également diagnostiqués durant cette période.

Les autorités libanaises démentent également que le variant indien, responsable de nouvelles mesures de confinements dans le monde soit déjà apparu sur place, contredisant les rumeurs apparues sur les réseaux sociaux. Pour rappel, selon une étude britannique, le taux de fiabilité du vaccin AstraZeneca chuterait à 60% face à ce variant et celui du vaccin Pfizer serait à 88% au lieu de 95%. Cette semaine, de nombreux responsables locaux appelaient au maintien des mesures de prévention et de distanciation par crainte de le voir arriver sur le territoire.

Sur le plan statistique toujours, 88 cas ont été diagnostiqués parmi les individus arrivés via l’aéroport de Beyrouth, les 20, 21, 22, 23 et 24 juin 2021.

7 cas seraient parvenus via l’Ethiopie et 2 cas via Dubai au Liban, le 21 juin, 3 cas chacun via Dubai et Sharjah le 22 juin, 5 via via Najah et 7 cas via l’Éthiopie encore une fois le 24 juin.

Quels sont les chiffres du jour? Au total, 544 454 ont été contaminées depuis le 21 février 2020, date de la découverte d’un premier cas au Liban.



163 ont été diagnostiquées positives en ce jour.



Le nombre de contaminations locales quotidien est de 137 cas. 26 cas en provenance de l’étranger ont été diagnostiqués.

Le nombre total des personnes touchées par le virus atteint le chiffre de 538 548 cas locaux et de 5 906 cas en provenance de l’étranger.



2 décès ont été donc annoncés ces dernières 24 heures. Le nombre total de personnes décédées est de 7 843 depuis l’apparition de la maladie au Liban, le 21 février 2020.



Aucun nouveau chiffre concernant le nombre de personnes hospitalisés ou le nombre de tests PCR effectués n'a été publié.

Combien de personnes ont été vaccinées? 6 886 personnes ont reçu une première dose de vaccin et 248 personnes ont été vaccinés une 2ème fois.

Au total, 888 943 personnes ont reçu une première dose et 426 407 personnes ont reçu les 2 doses.

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Cette publication est également disponible en : English العربية Deutsch Italiano Español Հայերեն