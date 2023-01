Beyrouth, le 25 janvier 2023- La célébration des 50 ans de partenariat entre le Groupe Clarins et le Groupe Fattal a eu lieu à l’Ambassade de France le mercredi 25 janvier, sous le Haut Patronage de son excellence Madame Anne Grillo, ambassadrice de France au Liban.

« Le partenariat entre nos deux compagnies a commencé en 1972, lorsque la distribution au Liban de Clarins nous a été confiée par le fondateur Jacques Courtin Clarins, faisant de Khalil Fattal & Fils le premier distributeur mondial de Clarins. Nous sommes fiers et honorés que le Groupe Clarins ait commencé son aventure internationale avec nous, au Liban », explique Caroline Fattal, Présidente du Groupe Fattal. Dans l’esprit du prix Clarins qui récompense chaque année des « Femmes de Cœur », le Groupe Fattal a choisi d’honorer les 20 femmes sapeuses–pompières des casernes du Liban en leur offrant des coffrets et des soins Clarins tout au long de cette année de célébration.

Docteur Olivier Courtin Clarins, Directeur Général de Clarins, en visite au Liban a l’occasion de cette célébration, a rajouté : « Le Groupe Fattal a été le premier distributeur de Clarins dans le monde. Notre success story commune parle du partenariat commercial et amical entre deux entreprises familiales qui tiennent l'une à l'autre et sont au service des femmes modernes. »

Depuis 2011, le Groupe Fattal distribue également en Irak les produits Clarins, devenus aujourd'hui le numéro un des cosmétiques de luxe dans ce pays.

LE GROUPE CLARINS

Le Groupe Clarins est devenu, en près de 70 ans, l’expert du soin de la peau et un leader en maquillage. L’histoire de Clarins commence en 1954, lorsque Jacques Courtin a alors la vision d’une cosmétique moderne, au service de la beauté et du bien-être de toutes les femmes. Ainsi, il donne naissance à Clarins, qui deviendra une réussite entrepreneuriale et familiale hors du commun.

L’expertise en soins et en maquillage de Clarins est reconnue en France et à l’international : avec les deux marques Clarins et myBlend, ils sont aujourd’hui les ambassadeurs de l’excellence cosmétique à la française, en quête d’innovation permanente et au service d’une beauté responsable.

Olivier et Christian Courtin, les deux fils du fondateur, ont largement contribué au développement de l’entreprise à l’export. Elle est aujourd’hui présente dans 130 pays et exporte 93% de ses produits conçus et fabriqués en France

LE GROUPE FATTAL

Fondée en 1897 par Khalil Fares Fattal, la société Khalil Fattal & Fils s’est développée au fil du temps pour devenir l’undes plus importants agents distributeurs de marques de renommée mondiale dans la région Moyen-Orient, Afrique du Nord.

Devenue le Groupe Fattal, l'entreprise familiale opère aujourd’hui dans 12 pays. Spécialisée dans l'entreposage, la promotion et la distribution de produits et services à destination des consommateurs, professionnels et clients directs, le Groupe Fattal s'est principalement positionné sur la distribution de quatre catégories de produits : (1) les parfums, maquillages et produits cosmétiques, (2) la grande consommation, (3) l'électronique grand public, (4) et les pharmaceutiques et la santé. Avec un portefeuille de marques internationales et locales de qualité couplé à un savoir-faire développé au fil des années, le Groupe Fattal est devenu un partenaire indispensable pour atteindre des millions de consommateurs dans la région MENA.