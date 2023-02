https://www.madaniya.info/ se fait un devoir de publier un communiqué de personnalités françaises et syriennes lançant un appel à la levée des sanctions contre la Syrie en vue de rompre le silence sur une grande tragédie humaine d’une population innocente de ses malheurs et de briser ainsi le terrorisme intellectuel exercé par un groupe des zébulons de la pensée unique.

Cette caste médiatico-universitaire, constituée d’islamophilistes faisant office « d’idiots utiles du terrorisme islamique » s’est lourdement fourvoyée sur la guerre de Syrie et se refuse obstinément d’assumer la responsabilité du déclassement de la France, du rang de chef de file de la coalition mercenaire pétro-monarchique à celui de « puissance affinitaire ».

Ce communiqué lance un appel à la levée des sanctions contre la Syrie en vue d’acheminer des secours à un pays doublement frappé par le malheur: Une guerre sans fin et un séisme, affectant gravement une population recrue d’épreuves et de malheurs.

Face à cette tragédie: Un mutisme assourdissant, indigne de la «Patrie des Droits de l’Homme» en ce qu’il pénalise doublement une population innocente.

A dire vrai, au risque de surprendre, le peuple syrien n’est ni déçu, ni surpris par la position des pays occidentaux, particulièrement de la France à l’égard de son pays frappé par un terrible séisme dévastateur qui s’ajoute à leur grand malheur résultant de la guerre dont elle a été un des plus actifs belligérants. La France, l’ancienne puissance mandataire, est à ce titre responsable de l’amputation du district syrien d’Alexandrette au profit de la Turquie. cf ce lien: https://www.madaniya.info/2022/05/02/la-france-vis-a-vis-de-la-syrie-un-rare-cas-de-psychiatrie-exacerbe/

Depuis 2011, la Syrie a subi des destructions et des malheurs et se trouve en état de convalescence. Mais, qu’en a-t-il été de la France durant cette même période? Grande perdante de la bataille du Covid en ce qu’elle a été l’unique pays membre permanent du Conseil de sécurité à n’avoir produit un vaccin anti Covid, la France, dans la foulée de la perte de la Syrie, a perdu, par effet domino, le Mali, le Burkina Faso, la République Centre-africaine, autrement dit, son pré-carré africain, le socle de son rayonnement culturel. Sans compter le fait que la France est aussi le grand perdant de la mondialisation et le grand perdant de l’européanisation du continent européen sous l’égide de l’Allemagne. Face à un tel bilan accablant, la modestie n’est pas un luxe.

Et bien très franchement, lequel de la France ou de la Syrie est le plus à plaindre? Sans doute la France, tant son comportement est pitoyable, qui signifie littéralement qui inspire la pitié, car piteux d’une extrême mansuétude face à Israël dans sa féroce répression du peuple palestinien, d’une intransigeance absolue dès lors qu’il s’agit du peuple syrien.

Lors de l’agression tripartite de Suez menée par la France de concert avec le Royaume Uni et leur pupille Israël, en 1956, la France a mis dix ans avant de retrouver sa place au sein du Monde arabe.

Il est à craindre qu’elle ne doive attendre longtemps, bien longtemps, trop longtemps, au-delà de toute attente, avant qu’elle ne retrouve grâce aux yeux du peuple syrien et des autres peuples de la région.

Le communiqué a été envoyé le 7 février à l’AFP, une première fois.

Il a été renvoyé le 12 février accompagné de la liste des signataires (la liste a dû être bouclée pour des raisons de calendrier bien que les signatures affluent jusqu’à aujourd’hui) ainsi qu’à un certain nombre de journaux nationaux.

Ce communiqué a été transmis en outre au conseiller diplomatique à l’Élysée ainsi qu’au Quai d’Orsay (Directeur d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient et l’Ambassadrice pour la Syrie).

Aucun média français n’a osé publier ce texte sans doute en raison de la pression médiatique exercée sur les médias par des nouveaux prescripteurs de l’ordre moral.

Seul le site Afrique Asie a bravé l’interdit. Hommage soit rendu à son courage, tant il est vrai que “le silence des pantoufles est plus à craindre que le bruit des bottes » (Max Frisch)

Fin de la note de la Rédaction

«Nous appelons la France et l’union européenne a la levée urgente et immédiate des sanctions économiques imposées a la Syrie dans son ensemble.»

Afrique-Asie.fr publie ci-dessous l’appel lancé le 7 février 2023 et signé par quatre anciens ministres de la République Française:

Rony Brauman, ancien président de Médecins sans Frontières, Roland Dumas et Hervé de Charette, ministres des Affaires étrangères, Pierre Joxe, ministre de l’Intérieur et de la Défense et Brice LALONDE, ministre de l’Environnement.

Il est également signé par plusieurs centaines de personnes venant de divers horizons politiques et associatifs (hommes politiques, élus, ambassadeurs, intellectuels, écrivains, enseignants, chercheurs, avocats, médecins, économistes, hommes d’affaires, journalistes, ingénieurs, syndicalistes…).

Lancé juste après le tremblement de terre qui a frappé la Syrie provoquant des milliers de morts et de blessés et laissant plus de cinq millions de Syriens sans-abris, il a été adressé aux responsables politiques français et européens les exhortant à la levée urgente et immédiate des sanctions économiques imposées à la Syrie dans son ensemble.Cette liste de premiers signataires basés en France est ouverte à toutes et à tous. Vous pouvez ajouter votre signature en cliquant sur le lien en fin de ce communiqué.

Un séisme d’une grande ampleur vient de frapper la Syrie ajoutant une catastrophe naturelle dévastatrice au drame humanitaire des Syriens.

Le bilan des victimes ne cesse d’augmenter dans les villes d’Alep, de Lattaquié, de Hama et d’Idleb.

Le Chef de l’État, monsieur Emmanuel Macron a déclaré que La France est prête à apporter une aide d’urgence aux populations en Turquie et en Syrie.

Nous, signataires de cet appel unique, appelons la France et l’Union Européenne à la levée urgente et immédiate des sanctions économiques imposées à la Syrie dans son ensemble.

Cette décision serait en conformité avec le rapport publié en novembre dernier par le rapporteur spécial de l’ONU, Mme Alena Douhan, Professeur de droit international, qui a sonné l’alerte contre les sanctions économiques et leur impact considérable sur la situation de la population.

Aujourd’hui, 90% des Syriens vivent sous le seuil de pauvreté, avec un accès limité à la nourriture, à l’eau, à l’électricité et aux combustibles de cuisson et de chauffage.

Le Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies a déjà affirmé que la Syrie était au bord d’une famine massive.

Depuis douze ans, la Syrie est en proie à une guerre sans fin. Les sanctions « unilatérales », qui affectent fortement la population civile, rendent aujourd’hui la situation intenable pour des milliers de syriens qui sont dans des abris de fortune. Alors qu’une tempête est annoncée dans la région, un simple souci humanitaire impose que soient levées dans l’immédiat et en urgence les sanctions sur les produits de première nécessité alimentaires et médicaux.

Avec la même urgence de venir en aide aux populations sinistrées, il est demandé que toutes les ONG et associations habilitées ou susceptibles de travailler avec la Croix Rouge et le CICR, soient éligibles aux fonds mobilisés par la France et l’Union Européenne.

Paris, le 12 février 2023

Liste des premiers signataires:

Docteur Gérard BAPT, Député honoraire

Rony BRAUMAN, ancien président de Médecins Sans Frontières

Roland DUMAS, ancien ministre des Affaires étrangères

Pierre JOXE, ancien ministre de l’Intérieur et de la Défense

Hervé de CHARETTE, ancien ministre des Affaires étrangères

Christiane KAMMERMAN, Sénatrice honoraire

Pierre CUYPERS, Sénateur

Dr Maher DAOUD, Président de l’association médicale franco- syrienne

Didier DESTREMAU, Président de l’Association d’amitié France Syrie

Dr Michel DIB, Neurologue

Professeur Manar HAMMAD, archéologue, spécialiste de Palmyre et Président d’une Association culturelle franco-syrienne

Dr Fayez HOCHE, Fondateur de l’Association médicale franco-syrienne

Olivier JARDET, Député honoraire

Patricia LALONDE, ancienne membre du Parlement européen

Michel RAIMBAUD, ancien ambassadeur de France

Jean Pierre VIAL, Sénateur honoraire

MOKHBAT, Directeur Général MACOM – Mona MOUALLA, médecin psychiatre – Corinne MONCEL, journaliste –Adnan MOUALLA, docteur en sciences politiques, traducteur assermenté – Suzanne MOUALLA, enseignante – Alexandre MOUMBARIS, militant politique – Sevak MOURADIANE, médecin anesthésiste – Hana NAAMAN, juriste, auteur francophone – Abdallah NAAMAN, écrivain – Sary NASSAR, médecin Conseil – Nayla NASSER JALLOUL, écrivain – Fajer NASSOUR, médecin chirurgien –Mickael NASREDDINE, Président de l’association La Renaissance – Abdel Majid NOREDDINE, professeur des universités – Majed NEHME, journaliste, éditeur, directeur du site Afrique-Asie – Issa NUMEIR, docteur en sciences politiques, Vice-Doyen de la faculté des sciences politiques de Damas. – Mazen NUKKARI, médecine physique et rééducation – Christophe OBERLIN, professeur de médecine – Josiane OBRINGER, thérapeute – Suzanne ODEH, docteur en biologie médicale – Jacques ORSONI, professeur émérite à l’Université de Corse – Hatem OSSAMA, Neurochirurgien – Robert PASCAL (retr) – Marie-Ange PATRIZIO, psychologue (retr), traductrice – May PENRAD-MOBAYED – Jean-Claude PENRAD, anthropologue – Marie PHILIPPOT, directeur de projet informatique – Michel PINARDON, psychothérapeute – Général Jean-Bernard PINATEL, Vice-Président de GEOPRAGMA – Agostina PINON, ancienne attachée de presse de la Cité de l’Architecture (retr) – Berthe POGGIALE AVIDOR, retraitée de la fonction publique territoriale – Isabelle POILANE – Maria POUMIER, Association entre la Plume et l’Enclume – Khouloud Al RAHEB, médecin anesthésiste – Buthaina AL RAHEB, médecin échographiste – Jihane HATAHET RAIMBAUD – Ali RATSBEEN, Président de l’Académie Géopolitique de Paris – Roula REFKA DAOUD, assistante de direction – Bertrand de REVIERS, consultant – May RIFAAT, retraitée – Samer RIFAAT, ingénieur entrepreneur – Paul RIQUIER, avocat du Barreau, ancien Bâtonnier – Jean-Marc RIZZO, maître de conférences, Université de la Réunion – Sylvette ROUGIER, (Poitiers, Comité Palestine) – Jean-Pierre ROBERT, retraité, administrateur du site Palestine-Solidarité – Pascal ROBERT, retraité – Steve ROBERTSON, ingénieur – Samar SAAD, professeur des universités – Marcel SABBAGH, médecin Rhumatologie – Virginie SABBAGH, infirmière – Mouhannad SADATE, gynécologue obstétricien – Halima SADKI, enseignante (retr) – Jumaa SAHO, professeur de Droit international –Université de Damas – Philippe de SAINT ROBERT, écrivain et essayiste – Khalida SAID, écrivaine – Jean-Marc SAGLIO, citoyen du monde – Maral SALIM – Rabda SAQER, docteur en sciences du Langage – Aline SARADOURYAN, pharmacienne – Samer SHEIKH ISMAEL, médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation – Raphaël SERINGE, chirurgien honoraire des Hôpitaux de Paris – Maïssa SELHAMI, journaliste – Issam SEMAAN, chirurgien orthopédiste – Regina SNEIFER, cadre supérieur, écrivaine – Gisèle SOUBRANE, professeur émérite d’ophtalmologie – Joy SOULE-NAN, Présidente de l’Association France-Soudan – Eva Julianna SOS-DAHBI, ingénieur – Joseph SPIESER, Directeur général Schirmeck – Khaled SUCCARI, économiste retraité – Monique GENDRAULT-SUCCARI, économiste retraitée – Samaa SULEIMAN, pianiste /Docteur en musicologie – Jean-Luc STERCKEMAN, médecin – Fatiha TALAHIT, économiste, ancienne chercheure au CNRS – Pascal TELLO, docteur en chirurgie dentaire – Rémy TELLO, kinésithérapeute – Subhi TOMA, sociologue, Mouvement anti-guerre – Fahd TOUMA, professeur langue arabe et histoire – Université Paul Valéry à Montpellier(retr) – Nicole TREMOULET, psychologue – Anne VACHARD, conseil – Hubert VANDERCRUYSSEN – Christine VALENTIN, chef de projet informatique – Leslie VARENNE, directrice de l’IVERIS – Jacques VERRY, compositeur musicien – Thierry VINCENT, professeur de médecine – Raffi WARTANIAN, gynécologue obstétricien (retr) – Laurent WEILL, médecin à la retraite – Françoise WEILL, médecin à la retraite – Ahmed WAHBA, ingénieur – Rola YAHYA, journaliste – Thaer YARTAH, chercheur associé, Maison de l’Orient et de la Méditerranée – Jean-Claude YAZIGI, directeur d’entreprise – Ary YEE CHONG-TCHI, enseignant (retr), Ile de la Réunion – Père Elias ZAHLAOUI, Eglise Notre Dame de Damas – Nadine ZELHOF-SAYEGH, professeur – Alexandre ZENIE, dirigeant de sociétés, ancien élève de l’École Polytechnique.

