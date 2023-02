L’Union européenne lance la 18e édition du « Prix Samir Kassir pour la liberté de la presse »

Le prix, décerné depuis 2006 par l’Union européenne, rend hommage au journaliste et écrivain libanais Samir Kassir, assassiné en 2005. Plus de 3 200 journalistes du Moyen-Orient, du Golfe et d’Afrique du Nord ont participé au prix depuis sa création et 45 d’entre eux ont été récompensés.

L’ambassadeur de l’Union européenne au Liban, Ralph Tarraf, a déclaré : « Dans une région où la liberté de la presse est limitée et où l’information est souvent contrôlée par l’État, l’accès à un journalisme de confiance et de qualité n’a jamais été aussi important. Les prix de journalisme jouent un rôle essentiel dans la reconnaissance de l’effort des professionnels des médias. »

La présidente de la Fondation Samir Kassir Gisèle Khoury a ajouté : « malheureusement, la liberté de la presse est aujourd’hui dans une situation difficile, mais cela renforce l’idée que les médias servent d’outil de résistance contre les régimes répressifs. La presse est efficace dans la responsabilisation et contribue à mettre fin à l’impunité. Le journalisme professionnel joue sans doute le rôle le plus important dans le processus de reddition de comptes ».

Le Prix Samir Kassir pour la liberté de la presse est ouvert aux candidatures en provenance des pays du Moyen-Orient, d’Afrique du Nord et du Golfe jusqu’au 1er avril 2023. Trois prix seront décernés :

– Meilleur article d’opinion

– Meilleur article d’investigation

– Meilleur reportage audiovisuel d’information

Les contributions doivent être axées sur un ou plusieurs des thèmes suivants : l’État de droit, les droits de l’homme, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, la liberté d’expression, le développement démocratique ou la participation citoyenne. Le lauréat dans chacune des trois catégories recevra un prix de 10 000 €.

Le jury sera composé de sept membres votants de médias arabes et européens, et d’un observateur représentant l’Union européenne. Les résultats seront communiqués le jour de la cérémonie de remise du Prix, qui se tiendra le 1er juin 2023 à Beyrouth, la veille de la 18e commémoration de l’assassinat de Samir Kassir.

Le règlement du concours, les formulaires d’inscription et les détails du dossier de candidature sont disponibles sur le site www.prixsamirkassir.org.

Inscrivez-vous avant le 1er avril 2023.

Pour plus d’informations : [email protected]