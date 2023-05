T.Joumblatt: L’état de vacance présidentielle menace les fondements de la patrie

Publicité

Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le chef du bloc parlementaire de la Rencontre Démocratique, Taymour Joumblatt a mis en garde contre le maintien de l’état d’exception du pays plus longtemps et la prolongation de la durée de la vacance au niveau de la première magistrature. «Cette situation menace les fondements de la patrie et le met devant un avenir incertain», a-t-il dit

Le député Joumblatt a appelé à un arrêt des campagnes de mobilisation contre les déplacés syriens et à l’adoption d’une approche rationnelle et objective pour résoudre ce problème.

Publicité

Dans ce contexte, il a souligné la nécessité pour le Liban d’être présent aux réunions arabes qui se tiennent autour de cette question et de prendre part aux discussions, faisant allusion à la réunion des ministres des Affaires étrangères qui aura lieu demain au siège de la Ligue arabe.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and tap on selected text.