Beyrouth, le 27 avril 2020 – Total E&P Liban, opérateur du consortium international en charge du Bloc 4 (Total 40%, ENI 40%, Novatek 20%) a terminé le 26 avril 2020 le forage du puits d’exploration Byblos 16/1 en atteignant une profondeur de 4 076 mètres sur le bloc 4. Le puits est situé à 30 kilomètres au large de Beyrouth, par une profondeur d’eau d’environ 1 500 mètres.

Le puits a traversé la totalité de la section géologique Oligo-Miocène visée. Des traces de gaz ont été observées, ce qui confirme la présence d’un système d’hydrocarbures, mais le puits n’a pas rencontré de réservoir dans la formation Tamar qui était l’objectif principal de ce puits d’exploration. Sur la base des informations acquises pendant le forage, des études complémentaires seront menées pour analyser les résultats du puits et poursuivre l’évaluation du potentiel exploration des blocs de la JV dont Total est l’opérateur et du domaine offshore du Liban.

« Nous sommes satisfaits d’avoir foré le 1er puits d’exploration dans le domaine offshore libanais conformément au programme initial. Nous remercions le Ministère de l’Energie et de l’Eau et l’Autorité Pétrolière Libanaise pour leur très grand support pour surmonter les défis créés par la pandémie du Covid-19. Malgré son résultat négatif, ce puits est une source d’informations et d’enseignements de valeur qui seront intégrés dans notre évaluation de la zone, » a déclaré Ricardo Darré, Directeur Général de Total E&P Liban.

A propos de Total E&P Liban :

Dans le cadre du premier cycle d’octroi de licences d’Exploration-Production, deux blocs en eaux profondes ont été attribués au consortium mené par Total, avec ENI et Novatek comme partenaires. Le consortium est totalement engagé afin de mener à bien la première campagne d’exploration offshore au Liban. https://www.total-liban.com/en/who-we-are/total- lebanon/exploration-and-production

Contact presse :

Relations Médias : Michèle KHALIFE : Chef de Service Marketing, Communication & Développement Durable – Total Liban, Rue Achrafieh, Immeuble Tilal, Bloc B, 2e étage, BP – 11 3636 Beyrouth, Liban, Tél. (+961) 1212295, Fax : (+961) 1212133, email: [email protected]

À propos de Total

Total est un acteur majeur de l’énergie, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité bas carbone. Nos 100 000 collaborateurs s’engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable.

Avertissement

Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins d’information et aucune conséquence juridique ne saurait en découler. Les entités dans lesquelles TOTAL S.A. détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TOTAL S.A. ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites sociétés. Les termes « Total », « Groupe Total » et « Groupe » qui figurent dans ce document sont génériques et utilisés uniquement à des fins de convenance. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence aux filiales ou à leurs collaborateurs. Ce document peut contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées sur des données et hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TOTAL S.A. ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raisond’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document.