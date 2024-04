La situation à la frontière entre le Liban et Israël demeure extrêmement tendue, marquée par des échanges de tirs quotidiens depuis près de sept mois, dans le contexte du conflit en cours entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. L’escalade des hostilités s’est intensifiée avec divers groupes armés, dont le Hezbollah et les Brigades Ezzedine al-Qassam, aile armée du Hamas, actifs dans le sud du Liban ces dernières 24 heures.

Ce lundi, les Brigades Ezzedine al-Qassam du Hamas ont lancé une salve de missiles depuis le sud du Liban en direction d’un centre de commandement dans le nord d’Israël. Cette attaque s’inscrit dans une série d’affrontements où le Hezbollah échange également des frappes avec les forces israéliennes dans la région frontalière, et parfois au-delà.

En réponse aux attaques sur des villes libanaises et des habitations civiles, notamment à Qawzah, Markaba et Srebbine, le Hezbollah a déclaré avoir tiré des dizaines de roquettes Katyusha sur la colonie de Meron en Israël et les zones avoisinantes durant la nuit précédente.

Attaques ciblées et représailles

En janvier, une frappe attribuée par les États-Unis à Israël a tué Saleh al-Arouri, le numéro deux du Hamas, et six militants dans un bastion du Hezbollah au sud de Beyrouth. Plus tard en mars, une autre frappe israélienne a tué un opérateur du Hamas près du camp de réfugiés palestiniens de Rashidiyeh, dans le district de Tyr. Un officiel du Hamas a également survécu à une frappe de drone israélienne près du village de Souairi dans la vallée de la Bekaa.

Le samedi précédant ces derniers incidents, le Hezbollah a ciblé le nord d’Israël avec des drones et des missiles guidés après des frappes transfrontalières israéliennes qui ont tué trois personnes, dont deux membres du Hezbollah. Le groupe a annoncé avoir “lancé une attaque complexe utilisant des drones explosifs et des missiles guidés sur le quartier général du commandement militaire al-Manara et un rassemblement de forces du 51e bataillon de la brigade Golani”.

L’armée israélienne a déclaré que son système de défense aérienne Dôme de Fer avait “intercepté avec succès une cible aérienne suspecte ayant franchi la frontière depuis le Liban dans la région de Manara”. Elle a également riposté contre les sources de tirs de plusieurs missiles antichars lancés depuis le Liban.

Bilan des victimes et dégâts

L’Agence nationale de l’information du Liban a rapporté qu’une frappe aérienne israélienne sur une maison dans le village de Srebbine avait blessé 11 personnes, dont une grièvement. Plus tôt dans la journée, des jets de combat israéliens avaient visé une structure militaire du Hezbollah dans la région de Qawzah au sud du Liban, selon une déclaration de l’armée israélienne.

Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza, la frontière libano-israélienne est le théâtre d’affrontements quasi quotidiens, exacerbant les tensions régionales et laissant craindre une escalade plus large. En ces temps incertains, la communauté internationale reste vigilante et appelle à une désescalade pour éviter une crise humanitaire plus grave.