Jihad Azour , si son soutien est confirmé, pourrait défier le candidat soutenu par le Hezbollah Suleiman Frangié

Les principaux partis chrétiens du Liban, dont le parti des Forces libanaises et le Courant patriotique libre (CPL), rivaux, seraient parvenus à un consensus sur l’ancien ministre des Finances Jihad Azour comme candidat à la présidence.

Le Liban est aux prises avec un vide présidentiel depuis le départ de l’ancien président Michel Aoun de ses fonctions en octobre, le parlement divisé n’ayant pas réussi à parvenir à un consensus sur son successeur.

Du point de vue des Forces libanaises, les déclarations sont sans équivoque.

Leur chef Samir Geagea a déclaré mercredi dans une interview au journal pro-Hezbollah Al Akhbar qu’un accord avait été trouvé avec le CPL sur la candidature de M. Azour , que M. Geagea a qualifié de candidat “consensuel” et “neutre”.

Du côté du CPL, l’approche est plus prudente. Si le chef du CPL, Gebran Bassil, a reconnu mardi un “accord” entre son parti et l’opposition, il n’a pas précisé le nom du candidat.

La réunion du CPL qui s’est tenue le même jour a continué de créer du suspense. Le parti a déclaré dans un communiqué que le candidat sera dévoilé après “l’achèvement des consultations sur le programme et le mécanisme électoral”.

Une porte-parole du CPL a déclaré au National qu’il y avait un accord préliminaire sur M. Azour comme candidat mais qu’un “programme”, sur lequel les partis s’accorderaient, est plus important qu’un nom.

“Un ADN distinct”

Des observateurs ont souligné que M. Azour , qui est actuellement directeur au Fonds monétaire international et a une longue carrière dans les institutions internationales, se démarque dans le paysage politique sectaire libanais.

“Sa candidature porte un ADN distinct par rapport aux partis qui le soutiennent actuellement. Il vient d’un milieu non sectaire, plaide pour la préservation de l’unité nationale du Liban et favorise l’identité arabe du Liban », a déclaré l’analyste politique Karim Emile Bitar dans une interview au National.

Si sa candidature est confirmée, M. Azour serait le candidat opposé à Sleiman Frangié, soutenu par le Hezbollah.

M. Frangié est le chef du Mouvement Marada, un parti politique libanais et une ancienne milice chrétienne active pendant la guerre civile libanaise. Il est considéré comme un ami proche du président syrien Bachar Al Assad.

parti politique et groupe militant pro-iranien , s’est fermement opposé à la candidature de M. Azour, la qualifiant de « manœuvre… pour que les partis chrétiens s’entendent entre eux pour nommer une personne à la présidence ».

“S’il est vrai qu’un consensus a été atteint parmi les partis chrétiens autour du nom de Jihad Azour , cela ne signifie pas qu’il y ait une annonce officielle”, a déclaré M. Bitar.

M. Azour est “un analyste et un technicien (…) Il n’est pas sûr qu’il soit prêt à entrer dans une confrontation frontale en tête-à-tête avec Sleiman Frangié”, a-t-il ajouté.

M. Azour n’a pas répondu officiellement aux derniers développements concernant sa candidature.

M. Bitar voit dans cet accord un moyen pour le CPL et le camp de l’opposition, composé des Forces libanaises, du parti Kataeb et d’une coalition de députés indépendants, de montrer qu’il existe “une alternative” à M. Frangié et “d’ouvrir la voie”. pour plus de discussion ».

Il s’agit également d’une décision importante, a-t-il déclaré, car c’est « la première fois depuis longtemps » que le CPL, qui entretient une alliance de longue date avec le Hezbollah, et les Forces libanaises ont fait preuve d’une coordination claire.

« Cela signifie que le CPL a simplement commencé à prendre ses distances avec le Hezbollah », a déclaré M. Bitar.

Réformes de la presse française

La communauté internationale a constamment appelé à une élection présidentielle, soulignant que l’absence d’un dirigeant à la tête de l’État entrave la mise en œuvre des réformes vitales nécessaires pour faire face à une crise économique qui s’aggrave.

La France s’est particulièrement engagée depuis des mois à rechercher une formule pour sortir de l’impasse politique, plaidant pour M. Frangié en tant que président et quelqu’un de l’opposition en tant que Premier ministre.

Les évolutions récentes au sein des partis chrétiens n’ont pas semblé modifier la position de la France sur la question présidentielle.

« La formule est toujours d’actualité, car il n’y a pas encore eu de changement substantiel. Notre position ne changera pas quant à l’urgence de respecter les délais constitutionnels et de passer à la mise en œuvre des réformes économiques et sociales nécessaires”, a déclaré une source diplomatique française au National.

“S’il y a plus d’une option lors d’une session parlementaire consacrée à l’élection d’un président, cela représentera un véritable débat démocratique. La France n’a de droit de veto sur aucun candidat, nous sommes ouverts à d’autres scénarios”, ont-ils ajouté.

“Mais le choix reviendra finalement aux députés libanais”.

La presse locale a rapporté que le patriarche maronite Bechara Boutros Al Rahi, le plus ancien religieux chrétien du Liban, a présenté le nom de Jihad Azour comme candidat représentant les partis chrétiens libanais lors d’une rencontre avec le président français Emmanuel Macron à Paris mardi.

La source diplomatique a déclaré à The National que la conversation ne tournait pas autour de ce sujet particulier .

M. Macron a publié une déclaration après la réunion appelant toutes les forces vives du pays à élire un président « sans délai ».

Pour cela, le Parlement devra se réunir.

M. Geagea a déclaré que sur la base de son décompte des voix, M. Azour pourrait obtenir plus de 65 voix en sa faveur au sein de l’assemblée législative de 128 membres.

Selon des informations, le président du Parlement, Nabih Berri, chef du mouvement Amal, un parti chiite aligné sur le Hezbollah, s’est prononcé contre une autre session parlementaire “folklorique”, qui pourrait échouer pour la 12e fois à élire un président, ce qui pourrait encore présenter un autre obstacle. à élire un président.

Dans des propos publiés mardi dans le journal Asharq Al Awsat, Berri a déclaré qu’en raison des circonstances actuelles, il n’est pas possible de convoquer une session “sans véritable concurrence”.

Article écrit en anglais par Nada Maucourant Atallah et publié sur https://www.thenationalnews.com/mena/lebanon/2023/05/31/can-the-new-christian-consensus-reshuffle-lebanons-presidential-deck/.