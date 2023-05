Une délégation des Marada rencontre à Sydney des représentants des Forces libanaises

Publicité

Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Sydney – Une délégation du parti Marada en Australie conduite par son coordinateur général Sarkis Karam a rencontré le député du bloc de la République Forte, Georges Okaïs au siège des Forces libanaises à Sydney dans la cadreglobal de la politique d’ouverture suivie par le chef du parti Marada Sleiman Frangié et sa foi dans la nécessité de renforcer le dialogue.

Etaient présents à cette rencontre du côté des Forces libanaises outre le député Georges Okaïs, le coordinateur général en Australie Toni Obeïd et celui de Sydney Charbel Fakhri et du côté des Marada le coordinateur général Sarkis Karam, son adjoint François Jitani, son conseiller Toni Abou Melhem.

Selon le communiqué, les discussions étaient « franches et globales en particulier pour ce qui a rapport avec les élections présidentielles, l’édification d’un Etat des institutions et la mise en œuvre de la décentralisation »

