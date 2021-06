Dans ce beau pays qui se déchire à vue d’œil devenu nous, dans cette toute petite région imperceptible sur l’échiquier mondial, avec ce sentiment de délaissement total de la part du monde entier, avec cette épée de Damoclès qui hante la vie quotidienne de nos citoyens, avec cette rage et révolte de certains de vouloir changer l’histoire, avec le désespoir, le déni et le laxisme forcés parfois pour accepter notre mauvaise situation, une lueur d’espoir est quand même apparue dans ce tunnel noir, lugubre, malsain et criminel

Une lueur d’espoir qui a redonné ce boost tant attendu, cette lueur d’espoir qui a de nouveau dessiné sur les visages fatigués – surtout des jeunes – un sourire de victoire et de conviction que la lutte n’est pas terminé et que la bataille peut être gagnée et que cette victoire n’est pas aussi compliquée qu’imaginée

Une lueur d’espoir est venu embellir les pages des réseaux sociaux, une lueur d’espoir est venu redonner ce souffle tant attendu à cette révolution qui disparaissait.

Une preuve que l’esprit de changement est encore là, une preuve que nous sommes sur le bon chemin, une preuve que le chemin de ces « saigneurs » – qui n’ont d’ailleurs fait aucun commentaires sur les dernières élections – arrivent à terme. Oui à terme.

Le citoyen libanais en commençant par les ingénieurs , a démontré qu’il serait prêt à changer, à renverser la table, à redistribuer les cartes , à s’imposer

Il est évident que les élections de l’ordre des ingénieurs ne peuvent pas se comparer à des élections municipales ou législatives ou autres mais le momentum est revenu et il est de notre devoir de citoyen de reprendre ce flambeau .

Il y aura toujours des grabuges, il y aura toujours des illuminés révolutionnaires, il y aura toujours des mécontents certes mais l’esprit revient, l’esprit est là

Fouad A Salha

Mouvement de la Citoyenneté

