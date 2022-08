Une source sécuritaire a informé le journal Joumhouria d’une présence terroriste au Liban, notant que la situation en matière de sécurité est très délicate et sensible. Suite à l’arrestation d’une cellule de Daesh, il a été découvert que des réseaux terroristes profitent de la crise économique et financière et tentent de mener des opérations de sabotage.

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.