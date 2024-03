Yasmina Zeitoun, sacrée 1ère Dauphine de Miss Monde

Publicité

Yasmina Zeitoun, miss Liban 2022, a été élue 1ère dauphine du fameux concours de Miss Monde, une performance inégalée pour le Liban depuis de nombreuses années.

Par ailleurs, Miss Monde 2023 est Krystyna Pyszková de la République tchèque. Cette élection a eu lieu ce samedi 9 mars, à Mumbai en Inde.

Cette nouvelle réjouit évidemment de nombreux libanais, apportant un peu de lumière dans les multiples crises que vit actuellement ce pays. Ils ont donc accueilli avec fierté cette nouvelle.

Qui est Yasmina Zeitoun?

Yasmina Zeitoun, est née le 26 octobre 2002 à Kfarchouba au sud du Liban, une zone très éprouvée par le conflit entre le Liban et Israël. Son père est libanais et sa mère d’origine palestinienne, incarnant ainsi un peu cette diversité d’origine de la région.

Elle est par ailleurs mannequin libanaise et étudiante en journalisme au NDU, un métier qu’elle exerce déjà en état présentatrice de télévision de l’Al Jazeera Media Institute, basé à Doha, au Qatar. En avril 2021, elle a même obtenu le privilège d’animer une émission éducative intitulée With Yasmina Show.

Une des femmes les plus influences au Moyen-Orient selon Forbes Middle East

Yasmina Zeitoun figure aussi sur la liste des personnes âgées de moins de 30 ans les plus infliuentes pour le Moyen-Orient selon l’édition locale de Forbes en raison de son engagement social. Elle a en effet utilisé sa notoriété pour promouvoir un meilleur accès à l’éducation et aux services de santés aux jeunes femmes libanaises, et est aussi ambassadrice pour la Banque Alimentaire Libanaise et le “Children’s Cancer Center of Lebanon”, une institution consacrée, comme l’indique son nom, au traitement des enfants souffrant de tumeurs et à leur accompagnement dans le lutte face à la malade.

Nul doute que désormais, elle pourra aussi se consacrer d’autant plus aux causes qu’elle défend avec cette nouvelle étape franchie aujourd’hui.