ولفت المرصد الى أن ” القاضية عون كانت “رأس حربة” في ملف تبييض الأموال والاموال المحولة الى الخارج الى جانب قضاة آخرين كجان طنوس وهيلانة إسكندر”، وتساءل المرصد ” ما المقصود من اعادة تحريك ملف غادة عون هل هو “النيل” من قضاة حاربوا من أجل الحق ودفاعا عن حقوق المودعين لمصلحة اصحاب المصارف”.

ويؤكد المرصد الاوروبي انه ” لن يتأخر عن متابعة هذا الموضوع واعلام السلطات والقضاء الاوروبي بنتيجة ما سيحدث”.

Dans l'effondrement économique, le Liban s’attendait au lancement des poursuites à l’encontre de Riad Salamé, accusé de détournement et de blanchiment d’argent. Pourtant, la justice libanaise a préféré s’attaquer à Ghada Aoun, en la déférant devant le conseil de discipline. — Observatoire Européen pour l’Integrité du Liban (@OEILiban) March 21, 2024

Ghada Aoun a été le fer de lance dans le dossier Salamé, aux côtés d’autres juges comme Jean Tannous et Hélène Iskandar. — Observatoire Européen pour l’Integrité du Liban (@OEILiban) March 21, 2024

La réouverture de la procédure a l’encontre de Ghada Aoun vise à dissuader tout juge qui ose défendre la justice et les intérêts des déposants au dépend des propriétaires de banques. — Observatoire Européen pour l’Integrité du Liban (@OEILiban) March 21, 2024