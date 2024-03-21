ولفت المرصد الى أن ” القاضية عون كانت “رأس حربة” في ملف تبييض الأموال والاموال المحولة الى الخارج الى جانب قضاة آخرين كجان طنوس وهيلانة إسكندر”، وتساءل المرصد ” ما المقصود من اعادة تحريك ملف غادة عون هل هو “النيل” من قضاة حاربوا من أجل الحق ودفاعا عن حقوق المودعين لمصلحة اصحاب المصارف”.
ويؤكد المرصد الاوروبي انه ” لن يتأخر عن متابعة هذا الموضوع واعلام السلطات والقضاء الاوروبي بنتيجة ما سيحدث”.

Newsdesk Libnanews
Newsdesk Libnanews
https://libnanews.com
Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.
Facebook Twitter

Articles apparentésDu même auteur

Un commentaire?