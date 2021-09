Les forces de sécurité intérieure ont saisi 20 tonnes de nitrate d’ammonium en présence du ministre de l’intérieur Bassam Mawlawi dans la région de Baalbeck.

la cargaison du camion a été sécurisée dans une zone non habitée et une enquête a été ouverte pour en déterminer l’identité.

Pour rappel, l’explosion de plus de 2750 tonnes de nitrates d’ammonium a été à l’origine du drame du port de Beyrouth qui a fait plus de 200 morts et plus de 6500 blessés.

Le nitrate d’ammonium est surtout utilisé comme ingrédient d’engrais azotés simples mais peut aussi constituer un agent explosif puissant.

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Cette publication est également disponible en : English العربية Deutsch Italiano Español Հայերեն