Le directeur général de la Sureté Générale, Abbas Ibrahim s’est rendu auprès du Président de la Chambre Nabih Berri pour discuter de la situation locale actuelle et de la formation du prochain gouvernement à la vue des résultats de son placement à Paris alors que la communauté internationale évoque de plus en plus fréquemment la possibilité d’instaurer des sanctions visant les dirigeants libanais accusés de bloquer ce processus pourtant nécessaire pour le déblocage de l’aide internationale.

