Sur son compte Twitter, le Dr Fouad Abou Nader a écrit : « Les amendements au projet de loi sur le budget proposés depuis ce matin par les députés à travers la Commission aux finances et au budget confirment ce que nous savions : la plupart des députés sont plus soucieux de protéger les intérêts des propriétaires des banques et des profiteurs du système en faillite, que de modifier le budget pour faciliter une sortie de la crise financière et donc protéger les citoyens libanais. »

إنّ التعديلات المقترحة على مشروع قانون الموازنة هذا الصباح من قبل النوّاب عبر لجنة المال والموازنة تؤكّد ما سبق وعرفناه أنّ غالبيّة النوّاب يهتمّون بحماية مصالح أصحاب المصارف والمستفيدين من النظام المفلس أكثر من تعديل الموازنة للخروج من الأزمة الماليّة وبالتالي حماية المواطنين. — Fouad Abou Nader | فؤاد أبو ناضر (@fabounader) September 15, 2022